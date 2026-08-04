我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

圖謀行刺？男勘查川普高球場維安 身藏高殺傷力彈藥被捕

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

記者楊青／爾灣即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住...
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人綁架、撕票案，隨著案件進入司法程序，更多幕後細節浮出水面。

受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）與主嫌薄正峰（Bo Zhengfeng，音譯）共同友人、也是薄正峰多年私人法律顧問Tony Lu接受本報專訪透露，這起同歸於盡命案背後，並非偶發衝突，而是一段橫跨20多年、牽涉數千萬元房地產投資、由朋友演變成仇人的複雜故事。

Tony Lu透露，薄正峰來自黑龍江，20多年前就在黑龍江、新疆和海南島開發房地產，在當時的中國房地產業界頗為活躍。他在新疆投資開發項目的時候，認識了時任新疆烏魯木齊的政府幹部艾克拜爾。後來艾克拜爾先移民南加；薄正峰則在2018年前後移居美國，他在中國積累的財富，一直希望在美國繼續投資，用「錢滾錢」，晚年生活有保障。

初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。艾克拜爾介紹一位同是新疆、從事房地產經紀的年輕友人，協助薄購屋、辦理貸款及尋找投資機會。2018年，薄以超過180萬元購入爾灣134 Crossover路的獨立屋，之後又在坦密庫拉（Temecula）購買小型農莊，種植果樹及蔬菜，生活多姿多彩。

投資迷 腦子裡全是投資

薄搬入爾灣社區後，與Tony Lu的岳父成為鄰居，因同是黑龍江老鄉，一見如故。而因為英文有限，對美國法律不熟，薄經常請這位黑龍江老鄉鄰居有法律背景的女婿幫忙閱讀法律文件、翻譯英文郵件及解釋法律程序，兩家人來往密切。Tony表示，正是透過薄，他也認識了艾克拜爾和他的新疆友人。

「我們曾一起到坦密庫拉農莊烤肉，艾克拜爾烤新疆羊肉串，大家有說有笑，還拍了不少照片。」Tony表示，薄正峰非常喜歡投資，他在南加州的第一筆投資相當成功，當時就是通過艾克拜爾介紹的新疆中介，購入坦密庫拉一棟商業辦公樓，後來出租給幼兒園，每月都有穩定租金收入。

成功經驗讓他更加積極尋找更大投資案，但正是後來一宗高達數千萬元、牽扯高息貸款、房屋抵押、建築資金遠超預期等多方問題的公寓開發案，將他拖入漩渦，走向人生絕境。

初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住...
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 兩人原本是認識20多年的朋友，早年在新疆房地產投資中結識，後來又在美國保持密切往來；但隨著一筆高達數千萬元的投資案失控，財務與人際矛盾逐步升高，最終釀成悲劇。

  • 薄正峰剛到美國時人生地不熟，主要依靠艾克拜爾安頓生活，並透過他認識新疆房地產中介，先後購買爾灣住宅與坦密庫拉農莊，也投資商業辦公樓並獲得租金收入。

  • 關鍵導火線是一宗公寓開發案，牽涉高息貸款、房屋抵押與建築資金大幅超支，讓薄正峰原本追求「錢滾錢」的投資計畫陷入嚴重危機，也使朋友關係逐漸破裂。

新疆 房地產 南加

上一則

女神卡卡都愛的大蒜麵 就要熄燈了 想吃快預約

下一則

獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢

延伸閱讀

獨╱華人遭綁架槍殺 疑因嫌犯用養老錢投資恐打水漂

獨╱華人遭綁架槍殺 疑因嫌犯用養老錢投資恐打水漂
奇諾岡華人撕票案 1嫌遭控重罪惡性謀殺 檢方擬求終身監禁

奇諾岡華人撕票案 1嫌遭控重罪惡性謀殺 檢方擬求終身監禁
奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民

奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民
奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？

奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說
奇諾岡華人撕票案 嫌犯首次過堂 不認罪

奇諾岡華人撕票案 嫌犯首次過堂 不認罪

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
受害人的友人目前已在GoFundMe發起籌款，希望為受害人Shukur Aikebaer（中）的葬禮籌集3萬美元，到7月31日中午爲止，捐款已超過1萬7000美元。（取自GoFundMe）

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

2026-07-31 15:22

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息