駕駛紀錄相同 車險卻差108元 只因這件「私事」

根據加州上訴法院近日公布的判決，保險公司可繼續把婚姻狀況列為汽車保險的定價因素。（美聯社）

同樣沒有車禍、違規或理賠紀錄，只因婚姻狀況不同，加州 駕駛人的半年汽車保費 就可能有差別。根據加州上訴法院（California Court of Appeal）近日公布的判決，保險 公司可繼續把婚姻狀況列為汽車保險的定價因素，意味單身、離婚或喪偶者，仍可能比已婚駕駛支付更高保費。

加州第一上訴法院日前就「艾森訴勞拉案」（Ison v. Lara）以二比一作出裁決，駁回原告的要求。根據法院判決原文，11名未婚汽車保險投保人於2022年提告，要求法院命令加州保險廳長勞拉（Ricardo Lara）取消婚姻狀況這項定價因素。他們指出，這項做法導致未婚駕駛比已婚者多付約56至100美元。

根據加州上訴法院判決，加州選民1988年通過第103號法案，規定汽車保費主要依駕駛安全紀錄、每年行駛里程及駕駛年資計算，並允許加州保險廳批准其他與損失風險有關的因素。婚姻狀況自1996年起被列為可選定價因素。

提告者主張，加州後來已將婚姻狀況納入民權法保障，保險公司不應再據此差別定價。不過，上訴法院多數意見認為，原有保險規定與後來的反歧視法律可以並存。法官Alison Tucher持反對意見，認為保險公司不應根據婚姻狀況收取不同保費。

至於消費者實際可能多付多少，則因保險公司而異。根據美國消費者聯盟（Consumer Federation of America）提交法院的法庭之友意見書，該組織2025年4月測試五家大型保險公司的網路報價，設定一名50歲、擁有30多年良好駕駛紀錄的女性，除婚姻狀況外，其他條件完全相同。

測試顯示，Mercury向已婚者提供的半年保費為940.88元，單身、離婚或喪偶者則為1048.88元，相差108元。GEICO向已婚駕駛報價250.40元，向單身及離婚者報價331.40元，高出81元，漲幅約32%。

同一份文件顯示，Allstate向已婚者報價792元，向單身及離婚者報價820元；Progressive的價差為7元。State Farm在這組測試中，四種婚姻狀況的報價均為720.65元。

根據消費者權益組織Consumer Watchdog整理的業者資料，Mercury計算人身傷害責任險時，會將已婚駕駛的基本費率降低13%，未婚者則增加2%；GEICO的資料顯示，已婚者保費較基本費率增加3.3%，未婚者則增加24.3%。

Consumer Watchdog訴訟主任William Pletcher批評，這項規定使喪偶、離婚、單親及其他未婚加州居民可能因個人生活狀況支付更多保費。根據Insurance Business對判決的報導，支持現行規定的一方主張，統計資料顯示已婚駕駛發生事故及提出理賠的機率較低，因此婚姻狀況與承保風險有關。