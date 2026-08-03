別以為只是腸胃不適 醫師: 噁心、嘔吐恐是心臟病警訊

紐約大學朗格尼醫療中心心臟科醫師Sean Heffron表示，雖然胸痛仍是心臟病發最常見的症狀，但噁心及嘔吐在心臟事件中也並不少見，而且女性出現這類症狀的情況相對更常見。（示意圖取自pexels）

心臟病 發作不一定會出現劇烈胸痛，有時候，一些看似普通的腸胃不適，也可能是身體發出的警訊。美國喬治亞州心臟健康教育工作者Chantrise Holliman日前在《Today》節目分享自身經歷，她心臟病發時出現噁心、嘔吐及輕微胸部壓迫感，起初以為是前一晚吃東西造成的不舒服，沒想到竟與心臟有關。

Holliman的經歷提醒大眾，尤其是女性，不要因為症狀不典型就忽略。紐約大學朗格尼醫療中心（NYU Langone Health）心臟科醫師Sean Heffron表示，雖然胸痛仍是心臟病發最常見症狀，但噁心及嘔吐在心臟事件中也並不少見，而且女性出現這類症狀的情況相對更常見。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC ），女性心臟病發時除胸部不適，也可能出現下巴或頸部疼痛、上腹部疼痛、背痛及異常疲倦等症狀。

NBC新聞醫療專家、心臟科醫師Tara Narula也提醒，許多女性以為心臟病發一定會像電影情節一樣「捂著胸口倒下」，但實際情況可能更加細微，因此容易被忽略或誤認為其他健康問題。心臟疾病是美國女性主要死因之一，Narula提醒，無論是患者還是醫療人員，都需要更加熟悉女性可能出現的非典型症狀。

Heffron指出，心臟病發的症狀表現，某種程度上與受到影響的心臟血管位置有關，因此每個人的症狀可能有所不同。他也強調，噁心很少會是心臟病發唯一的症狀。以Holliman情況為例，她除噁心和嘔吐，也感受到胸部壓迫感。因此，如果噁心或嘔吐同時伴隨其他症狀，例如胸痛或胸部不適、冒冷汗、心悸、頭暈等，就應該提高警覺。對於本身有高血壓、高膽固醇或糖尿病等心血管疾病風險因素的人，更應特別注意。

不過，醫師也強調，噁心本身並不代表一定是心臟病發。食物中毒、腸胃炎及暈車等才是更常見原因，只有噁心而沒有其他相關症狀時，通常不需要過度恐慌。但如果身體同時出現其他異常，尤其本身有心臟病風險，則不應輕忽。

除認識心臟病發的警訊，平時維護心血管健康同樣重要。Heffron建議參考美國心臟協會「Life's Essential 8」心臟健康指標，包括健康飲食、規律運動、維持健康體重、控制膽固醇、血糖及血壓、獲得充足睡眠，以及避免吸菸。

健康飲食方面，可以多攝取天然原型食物、水果、蔬菜及瘦肉蛋白質；同時保持足夠運動量、控制血壓及膽固醇，維持穩定血糖，這些都有助於降低心血管疾病風險。

Heffron提醒，如果感覺身體不適，而且對自己狀況有所擔心，尤其本身具有心血管疾病風險因素，就應該尋求醫療協助，「只要有任何疑慮，就不要猶豫。」