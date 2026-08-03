奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？

聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus（中），巡警當時在奇諾岡社區攔檢兩名嫌犯時，並不知道他們駕駛的汽車後備箱裏有人。（記者楊青/攝影）

奇諾岡華人 綁架槍殺撕票案有個細節：如果警方已知兩名嫌犯駕駛的汽車的後備箱裏有人，為什麼還讓嫌犯補槍得手？對此，警方3日表示，當時將嫌犯汽車攔下後，警員並不知道汽車後備箱有人。

聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus3日表示，當時在附近街區巡邏的警員因嫌犯駕駛的汽車行經Stop標牌沒有停車而展開追擊，但並不知道汽車後備箱裏有人，否則警方將會採取不同方式應對。

29日晚奇諾岡60歲的受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）被兩嫌從家中前院槍傷綁架塞到汽車後備箱，當時現場目擊者、包括受害人的小女兒和多位鄰居報警後，警方立即趕往現場。但是，對兩嫌駕駛的汽車實施攔檢的，並不是第一時間接到911後趕往現場的警員，而是當時恰好在附近執勤的巡警。

當時恰好在附近巡邏的警員看到一輛汽車Stop標牌沒有停車，而且車速飛快，所以對其展開追擊，最後汽車不得不在1英里外的一個社區停下來。Dicus表示，當時66歲的薄建全（Jianquan Bo，音譯）主動從前排乘客座位上開門走出汽車投降。在警察喊話後，駕駛座上的薄正峰（Zhengfeng Bo，音譯）也打開車門，但他走出汽車後弓腰在座位下面拉了一下，隨後徑直走到已鬆鎖的後備箱，打開並朝裏面開了一槍。警方見狀，立即開火，薄正峰當場被擊斃。

据目睹附近現場的華人居民徐女士表示，「很多槍聲之後，才看到很多警車趕來」。