奇諾岡華人撕票案 兇嫌為何有機會走向後備箱補槍？
奇諾岡華人綁架槍殺撕票案有個細節：如果警方已知兩名嫌犯駕駛的汽車的後備箱裏有人，為什麼還讓嫌犯補槍得手？對此，警方3日表示，當時將嫌犯汽車攔下後，警員並不知道汽車後備箱有人。
聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus3日表示，當時在附近街區巡邏的警員因嫌犯駕駛的汽車行經Stop標牌沒有停車而展開追擊，但並不知道汽車後備箱裏有人，否則警方將會採取不同方式應對。
29日晚奇諾岡60歲的受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）被兩嫌從家中前院槍傷綁架塞到汽車後備箱，當時現場目擊者、包括受害人的小女兒和多位鄰居報警後，警方立即趕往現場。但是，對兩嫌駕駛的汽車實施攔檢的，並不是第一時間接到911後趕往現場的警員，而是當時恰好在附近執勤的巡警。
當時恰好在附近巡邏的警員看到一輛汽車Stop標牌沒有停車，而且車速飛快，所以對其展開追擊，最後汽車不得不在1英里外的一個社區停下來。Dicus表示，當時66歲的薄建全（Jianquan Bo，音譯）主動從前排乘客座位上開門走出汽車投降。在警察喊話後，駕駛座上的薄正峰（Zhengfeng Bo，音譯）也打開車門，但他走出汽車後弓腰在座位下面拉了一下，隨後徑直走到已鬆鎖的後備箱，打開並朝裏面開了一槍。警方見狀，立即開火，薄正峰當場被擊斃。
据目睹附近現場的華人居民徐女士表示，「很多槍聲之後，才看到很多警車趕來」。
聖伯納汀諾縣警表示，當時攔下車輛的巡警並不知道後備箱內有人，因此是以一般攔查與追擊方式處理，若已知有人被挾持在後備箱，警方會採取不同應對。 警方指出，巡警因嫌犯車輛行經Stop標牌未停且車速過快而展開追擊，最後在1英里外的社區攔下車輛；主動下車投降者為薄建全，駕駛薄正峰之後才發生補槍事件。 29日晚，60歲受害人艾克拜爾在家門前先遭槍傷，隨後被兩名嫌犯綁走並塞入後備箱；在警方到場與嫌犯對峙時，薄正峰打開後備箱朝內開槍，隨即被警方擊斃。
精華 FAQ
聖伯納汀諾縣警表示，當時攔下車輛的巡警並不知道後備箱內有人，因此是以一般攔查與追擊方式處理，若已知有人被挾持在後備箱，警方會採取不同應對。
警方指出，巡警因嫌犯車輛行經Stop標牌未停且車速過快而展開追擊，最後在1英里外的社區攔下車輛；主動下車投降者為薄建全，駕駛薄正峰之後才發生補槍事件。
29日晚，60歲受害人艾克拜爾在家門前先遭槍傷，隨後被兩名嫌犯綁走並塞入後備箱；在警方到場與嫌犯對峙時，薄正峰打開後備箱朝內開槍，隨即被警方擊斃。
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