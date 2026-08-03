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奇諾岡撕票案更多細節 檢稱極凶狠 或求終身監禁

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奇諾岡撕票案更多細節 檢:情節極凶狠 或求終身監禁

記者楊青/奇諾岡即時報導
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負責本案起訴的檢察官J Carrasco指本案嫌犯犯罪情節極其惡劣，同時提出多項...
負責本案起訴的檢察官J Carrasco指本案嫌犯犯罪情節極其惡劣，同時提出多項加重處罰情節，將向法庭提出以最嚴厲方式追究刑責。（記者楊青/攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人遭綁架槍殺案3日有重大進展。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室對66歲爾灣居民薄建全（Jianquan Bo，音譯）提出一級重罪謀殺（Felony Murder）起訴，並指控其涉嫌在綁架過程中協助殺害60歲受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer），同時提出多項加重處罰情節，檢方表示將以最嚴厲方式追究刑責。

根據3日公布的起訴書，案件發生於7月29日晚間，受害人是在實施或企圖實施綁架重罪期間遭到殺害，因此適用加州「重罪謀殺」（Felony Murder）規定，並依刑法第190.2條提出「特殊情節」（Special Circumstance）指控。

起訴書特別指出，薄建全涉嫌在共犯實施綁架期間「協助及教唆」（aided and abetted）殺害受害人，因此即使開槍者已在警方槍戰中死亡，薄建全仍須對整起命案負刑事責任。

---持槍犯案、前科成重刑關鍵---

檢方同時指控，嫌犯犯案過程中持有手槍，符合持槍加重刑責規定。此外，起訴書披露，薄建全過去曾有重大暴力犯罪前科，未來如果罪名成立，將面臨更重刑罰。

檢方並援引加州刑法第1170條，列出18項可能適用的加重量刑因素，包括：犯案手法殘忍、暴力程度極高；使用武器犯案；被害人處於特別脆弱狀態；被告在犯罪中具有主導地位；威脅或干擾證人；犯案經過具有高度預謀、策畫及專業性；造成重大財物損失；利用彼此信任關係犯案；被告具有暴力犯罪紀錄，對社會構成危險；過去服刑及假釋紀錄不佳等。

負責本案起訴的檢察官J Carrasco在3日記者會上表示，本案具有高度計畫性，情節非常凶狠，未來將向法庭提出最高刑度，或求終身監禁。

---兄弟涉嫌綁架 商業糾紛成調查重點---

檢方3日上午記者會中證實，薄建全與案中遭警方擊斃的67歲主嫌薄正峰（Zhengfeng Bo，音譯）為兄弟關係，證實本報1日獨家報導。7月29日晚，兩人涉嫌前往受害人位於奇諾岡住家，先掐斷住家電盒，趁停電時將受害人槍擊後強行擄走，放入轎車後車廂。

警方攔截車輛後，薄正峰當場走向車尾，打開後車廂向受害人近距離開槍，警方立即開火將其擊斃；受害人送醫不治，薄建全則當場投降被捕。

目前檢警尚未公布犯案動機，但調查顯示，受害人與薄正峰曾共同投資多家房地產公司，雙方近年因一項約2000萬美元的巴沙迪那公寓投資案爆發法律糾紛。檢方表示，案件仍持續調查，不排除未來增加其他罪名或提出更多證據。

---檢察官透露更多細節---

聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus和負責本案起訴的檢察官J Carrasco均參加了3日上午的記者會。Carrasco透露，在當天記者會前，他與受害者的太太、三個女兒等親屬會面，受害人家屬均對凶手表達極其憤怒，並表示將全力配合執法部門調查。Carrasco透露，按加州刑法，普通謀殺一般不至死刑，綁架也不至死刑，但兩者合並起訴，則構成重大惡性謀殺，可尋求最高處罰。

他還透露一個細節，29日薄氏兄弟駕駛的汽車被警方圍堵後，坐在前排乘客座位上的薄建全還沒等警察喊話就自己走出汽車，舉手投降，這也使得警方對駕駛人放鬆了警惕，沒想到駕駛人薄正峰走出汽車後對汽車後背箱裡的受害人補槍。

根據法醫驗尸報告，受害人最初被綁架是上身中槍；而最後的補槍使得他當場死亡。

聖伯納汀諾縣警局和地方檢察官辦公室3日聯合召開記者會，宣布對66歲爾灣居民薄建全...
聖伯納汀諾縣警局和地方檢察官辦公室3日聯合召開記者會，宣布對66歲爾灣居民薄建全（Jianquan Bo，音譯）提出一級重罪謀殺（Felony Murder）起訴。（記者楊青/攝影）

聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus參加記者會。（記者楊青/攝影）
聖伯納汀諾縣警察局長Shannon Dicus參加記者會。（記者楊青/攝影）

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