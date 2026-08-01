華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

原本只是想下載一支YouTube 影片，沒想到信用卡一天內竟遭盜刷六筆。南加州華人 劉小姐分享親身經歷，她透過Google 搜尋YouTube影片下載工具，點進一個第三方網站，依要求輸入信用卡支付小額費用後，不到一天信用卡便接連遭盜刷六筆，總金額超過850美元，最後只能緊急聯絡銀行停卡並提出盜刷爭議申請。她希望透過自身經驗提醒民眾，不要輕易在陌生網站輸入信用卡資料，以免落入詐騙陷阱。

劉小姐表示，當時因常見的YouTube下載工具無法使用，便透過Google搜尋其他下載網站。她點進一個網站後，對方宣稱可下載高畫質影片，但最後一步要求綁定信用卡，並表示只需支付小額費用或完成信用卡驗證即可使用服務。她完成付款後，卻發現影片依舊無法下載，之後又嘗試其他幾個類似網站，結果都顯示無法下載。由於當時認為可能是影片版權限制，或網站本身不支援下載，因此並未留心異常。

沒想到幾個小時後，手機開始接連收到信用卡刷卡通知。「看到第一筆時，我還以為是系統延遲，沒想到第二筆、第三筆一直跳出來。」劉小姐說，短短一天內信用卡共出現六筆非本人授權交易，金額從5.63美元至228美元不等，累計超過850美元。她立即致電Chase銀行，銀行第一時間停卡，並協助提出盜刷調查及補發新卡。

更令她意外的是，六筆交易名稱幾乎都與美國各州政府企業登記系統有關，包括「NC SEC STATE CORP」、「FL SUNBIZORG」、「NV SOS SILVERFLUME」、「OR SEC STATE CORPDIV」等，分別對應北卡羅來納州、佛羅里達州、內華達州及俄勒岡州州務卿企業登記平台，另有一筆顯示為「Service Fee」。她表示，自己從未在上述州辦理公司登記、商業申請或任何政府業務，因此看到交易名稱時立刻確認遭到盜刷。

個資被利用最讓人害怕

「最讓我害怕的是，盜刷的人不是拿去買名牌或電子產品，而是刷到我完全沒接觸過的網站，根本不知道信用卡資料是怎麼被利用的。」劉小姐表示，銀行雖第一時間停卡並啟動調查，但仍需逐筆確認交易、等待調查結果，期間信用卡無法使用，也影響日常消費。她事後回想，當初那些網站真正目的，或許根本不是提供下載服務，而是取得使用者的信用卡資料，「現在回頭看，影片能不能下載，可能根本不是重點。」

近年來，類似案例並不少見。隨著不少影片下載工具失效，許多民眾會透過Google搜尋「YouTube下載」、「YouTube轉MP4」等關鍵字尋找替代網站，但部分第三方網站打著「免費下載」、「高清下載」或「Free Trial（免費試用）」等名義吸引用戶，最後卻要求輸入信用卡資料才能完成下載，甚至以「0美元驗證」或「1美元驗證」等方式取得信用卡資訊，後續再進行未經授權交易或自動續費。

「免費試用」也應詳閲條款

美國聯邦貿易委員會（FTC）提醒，若網站要求提供信用卡資料才能使用「免費試用」或支付「0美元」、「1美元驗證費」等服務，應仔細閱讀收費條款，確認是否會自動續訂及取消方式；若資訊揭露不清，可能導致未預期扣款。此外，美國聯邦調查局（FBI）也曾警告，不法網站近年常假借提供免費PDF轉檔、檔案格式轉換等線上工具，實際目的卻是散播惡意程式，或竊取使用者個人資料、銀行帳號及信用卡資訊。

官方也建議，使用影片下載、PDF轉檔、AI修圖等免費線上工具時，若網站要求綁定信用卡才能使用服務，即使宣稱只是「免費試用」或「1美元驗證」，都應提高警覺，並確認網站是否提供完整公司資訊、客服聯絡方式及退款政策；平時也可開啟信用卡即時交易通知，一旦發現陌生交易，應立即聯絡發卡銀行停卡並提出盜刷爭議，以降低損失。