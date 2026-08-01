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洛民運人士紐約遇襲 昏迷2天一度命危 疑為跨國鎮壓

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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中國民主黨國際聯盟主席界立建遭襲後住院治療，一度命危，經搶救後已轉入普通病房，持...
中國民主黨國際聯盟主席界立建遭襲後住院治療，一度命危，經搶救後已轉入普通病房，持續接受治療。（界立建提供）

「我如果不跑，可能就死在那裡。」長期活躍於洛杉磯、經常參與民主、人權倡議活動的中國民主黨國際聯盟主席界立建，回憶7月16日晚在紐約法拉盛遇襲時表示，三名男子一路尾隨後持疑似甩棍等器械將他打成重傷，導致頭部重創、昏迷兩天，一度命危送進加護病房治療。

界立建認為，事件可能與中國近期實施「民族團結進步促進法」後，加強對海外異議人士的跨國鎮壓有關。目前案件已由紐約警方及聯邦調查局（FBI）調查，尚未公布犯案動機。

界立建表示，案發當天下午約7時，他搭乘公車返家途中察覺遭人尾隨，回頭查看時，對方刻意避開視線，讓他提高警覺並加快腳步，不料三人隨即追上，在法拉盛街頭持疑似伸縮甩棍等器械攻擊，頭部及腿部接連遭重擊。他強忍傷勢逃向附近一輛公車，司機見他滿頭鮮血後立即協助報警送醫，他隨後失去意識，約兩天後才在醫院甦醒。

界立建表示，自己在加護病房住了四、五天，目前已轉入普通病房。醫師安排電腦斷層及核磁共振檢查，確認沒有顱內出血，但研判可能傷及神經，仍須接受後續專科治療。談及遇襲原因，界立建認為，中國實施「民族團結進步促進法」後，海外跨國鎮壓案例更加頻繁，而他近期持續參與反共及人權倡議活動，懷疑自己成為攻擊目標。不過，相關說法尚未獲美國執法機關證實。

與界立建長期合作的海外台灣建國倡議人士、FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，界立建除投入中國民主運動外，也多年支持台灣建國理念，曾多次參與倡議及抗議活動，近年更屢遭威脅。他認為，若此次襲擊確與政治因素有關，則再次凸顯海外異議人士面臨的人身安全風險。

界立建表示，目前警方及聯邦調查局仍持續調查案件，他相信施暴者終將依法受到追究，也呼籲海外異議人士提高警覺，注意自身安全，避免落單，並慎防個人資訊外洩，以降低遭鎖定的風險。

界立建住院期間雙腿穿戴醫療加壓裝置，以預防血栓等併發症，目前仍持續接受復健及專科...
界立建住院期間雙腿穿戴醫療加壓裝置，以預防血栓等併發症，目前仍持續接受復健及專科治療。（界立建提供）

界立建遭襲後住院治療，頭部包紮並接受醫療照護。他表示，遭襲後一度昏迷兩天，送入加...
界立建遭襲後住院治療，頭部包紮並接受醫療照護。他表示，遭襲後一度昏迷兩天，送入加護病房治療。（界立建提供）

精華 FAQ

  • 他在7月16日晚返家途中遭3名男子尾隨，對方疑持甩棍等器械在街頭攻擊，造成頭部與腿部重傷，最後靠公車司機協助報警送醫。

  • 界立建頭部重創，曾昏迷2天並一度命危，住進加護病房4、5天後才轉入普通病房。檢查顯示沒有顱內出血，但醫師懷疑可能傷及神經。

  • 界立建認為，中國近期加強海外異議人士壓制，且他長期參與反共與人權倡議活動，可能因此成為目標。不過，美國執法機關尚未證實犯案動機。

洛杉磯 法拉盛 民主黨

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