AI時代難找工？加州這職業超缺人 去學就有2萬獎學金

近幾年，加州特教行業缺人危機在加劇。圖為Golden State Teacher Grant宣傳頁。（取自Golden State Teacher Grant）

AI大環境下，什麼職業才是不可替代？在加州 教育領域，有一種職業現在很缺人，只要去學習考證，加州政府就發最高2萬美元獎學金。該職業為特殊教育工作者。

根據加州政府Golden State Teacher Grant 方案，將對正在學習、考取特殊教育執照的老師，頒發最高2萬美元助學金，名額約有808個。

想拿該獎學金的條件是：必須在「資源稀缺」的學區 和學校，八年內工作四年，如果未達標，學生需要按比例返回獎學金。該獎學金雖不是按收入分發，但會參照SAI（學生資助指數）分發。所謂的「資源稀缺」學區和學校，是指K12年級中，學生有超過55%是英語學習者，或同等比例的符合免費、減免餐食或來自收養家庭的孩子。在2025-2026學年中，加州有7000多所學校為「資源稀缺」學校。

除正在學習特教行業的老師有機會獲得獎學金，「高需求」類別的老師，包括數學、科學，工業、技術單科老師，或者有雙語執照的全科、PK-3、其他單科執照也有。但與特教相比，獎學金金額較少，名額163個。

州府對特殊需求及高需求學科領域老師的支持，已連續多年。近年隨著預算縮水，資助獎金和名額也縮水。例如在助學金開啟的第一年，對發獎金沒有收入限制。前兩年，即便有領取工資的實習生老師，也有資格申請。

在加州學習、考取教師資格證並非易事。要申請項目學習，到學校教學、考取初步執照；入職後幾年表現通過政府考核，才能拿到終身執照。特殊教育行業被很多人認為薪資低，壓力大。在加州特教老師起步薪資約6萬多美元。

近幾年，加州特教行業缺人危機在加劇。根據mastersineducation.org，特殊教育教師短缺問題持續惡化，根據加州教師協會與學校行政人員協會的說法，目前已達「危機」等級。學習政策研究院今年的簡報指出，2024至2025學年度新聘的特教教師中，高達51%是用緊急教師證，比例遠高於其他學科教師。

近幾年，加州特教行業缺人危機在加劇。圖為加州教師協會的特教宣傳頁面。（截圖自California Teachers Association）