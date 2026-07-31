為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與

查克柏格（Mark Zuckerberg）（右）華裔妻普莉希拉．陳（Priscilla Chan）是格林沃爾忠實客戶。（美聯社）

加州 郵報報導，加州一家被戲稱為「億萬富婆陰道俱樂部」（Billionaires' Vagina Club）的診所，近來備受關注。這家由婦產科醫師格林沃爾（Sally Greenwald）開設的專屬禮賓會員制婦產科診所，吸引包括Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）華裔 妻普莉希拉．陳（Priscilla Chan）等女性企業家，每年支付3萬美元獲得高級個人化療程，透過「健康極致化」（healthmaxxx／healthmaxxing）提升性生活品質與整體健康。

這個稱號是格林沃爾所創，身兼史丹福大學臨床助理教授的她，用這個稱號形容自己快速成長的診所。該診所主要服務億萬富豪的妻子、企業高管及慈善家，提供個人化更年期照顧、荷爾蒙治療及性健康等療程。然部分客戶認為這個稱號並不好玩，她就不再使用。

根據紐約客報導，格林沃爾診所年度會費從1萬美元起跳，最高超過3萬美元，內容包括長時間看診、全天候醫師諮詢、個人化治療方案，及協助安排各類專科醫師等。

格林沃爾的服務極受女富豪青睞。客戶之一的普莉希拉．陳，曾舉辦私人活動邀請格林沃爾演講。前Meta高管桑德伯格（Sheryl Sandberg）盛讚她「才華洋溢、充滿活力與熱情」，並將為其即將出版的新書撰寫推薦文。

前谷歌首席商務官與推特董事長Omid Kordestani妻子，科技創業家暨慈善家Gisel Kordestani，近期也於阿賽頓豪宅舉辦私人聚會，格林沃爾是座上賓。當天出席者還包括金州勇士隊（Golden State Warriors）大股東Joe Lacob的妻子等。隨著愈來愈多富豪女性希望加入這項高端服務，目前她的診所已有一長串候補名單。

格林沃爾認為，女性不應只追求延長壽命，而應延長「性健康壽命」（sexspan），也就是維持健康、活躍的性生活年限。她認為，良好的性生活有助改善睡眠、減輕壓力、增進伴侶關係，提升健康，這也符合富豪圈近年熱衷追求身體各項機能最佳化的「健康極致化」風潮。

她的服務內容遠超過一般婦科門診。病患會接受密集的荷爾蒙監控、進階血液檢查、穿戴式健康追蹤裝置、全身核磁共振（MRI），及量身打造的治療計畫，如荷爾蒙補充療法、睪固酮治療、更年期管理及個人化性諮詢等。她希望將醫療重點從治療疾病，轉向主動提升生活品質。

格林沃爾每次看診時間可長達一小時以上，清晨至深夜都能用電話聯繫她。根據紐約客，她甚至曾前往私人飛機停機坪，迎接搭乘私人飛機求診的病患，或因緊急醫療需求到府看診。

由格林沃爾開設的會員制高端婦科診所，吸引許多富豪女性。（www.sallygreenwald.com）