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獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

記者楊青╱奇諾岡即時報導
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Shukur Aikebaer的大女兒7月31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭...
Shukur Aikebaer的大女兒7月31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭成淚人。（記者楊青╱攝影）

奇諾岡華人綁架槍擊滅口案，來自中國新疆的60歲受害人Shukur Aikebaer的大女兒7月31日表示，父親與兩嫌犯應該彼此認識，兩人之前來過她家，但他們之間發生什麽，她完全「zero idea」。受害者家屬和親友數十人7月31日在家中舉行家庭追思會，場面哀傷肅穆。

要求保留名字的大女兒當天接受媒體采訪時哭成淚人，她表示，父親是十分善良、受人尊敬的人，也是家中精神支柱。在她心中，他不僅是「最偉大的父亲」，周邊的每個人也都說他是一個不可思議的好人，「他一生待人友善，從未與人結怨。突然遇害事件，讓所有人都感到極度震驚，難以接受」。大女兒不斷抹著眼淚表示，希望父親在天堂快樂。

當記者問到警方調查顯示，兩嫌犯可能與他父親有某種生意往來時，大女兒開始時遲疑表示，自己並不確定是誰，但當記者說出兩嫌疑人Zhengfeng Bo和Jianquan Bo的名字，她點頭表示認識兩人，兩人之前到過她家，她見過。不過她沒有回答父親和兩人具體是什麼樣的商業合作，也沒有回答父親多年來做什麽生意。

大女兒表示，她完全不知道父親為什麼會被殺，也從未聽說父親受到威脅或與任何人發生糾紛。她形容整個過程如同噩夢，甚至像電影情節一樣難以置信，無法理解為何有人會傷害父親。

大女兒確認，他們一家來自中國新疆烏魯木齊。她表示，7月29日晚案發時她不在家，是小妹妹第一時間報警求助。悲劇發生後，目前全家僅剩母親和她們三姊妹。母親因丈夫突然離去受到嚴重打擊，情緒極度低落，所幸很多親友陸續到家陪伴，留宿照顧家人，幫助他們度過最艱難時刻。

目前在讀醫學院的大女兒表示，父親生前總是給人帶來正向鼓勵，保護家人。在凶案發生前，她從未感受任何安全威脅，也沒有察覺任何異常情況，但案件發生後，全家明顯失去安全感，生活充滿恐懼。

Shukur Aikebaer的家人7月31日臨近中午起在家中舉辦追思會，數小時將近30人陸續到來，很多人手捧自帶食物，神情嚴肅，絕大多數來賓都拒絕接受采訪，但至少兩來賓用國語表示，「他是個很好的人」。

Shukur Aikebaer的大女兒31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭成淚...
Shukur Aikebaer的大女兒31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭成淚人。（記者楊青/攝影）

Shukur Aikebaer的大女兒7月31日表示，他的父親與兩名綁架人應該互...
Shukur Aikebaer的大女兒7月31日表示，他的父親與兩名綁架人應該互相認識，兩人之前來過她家，但之間發生了什麽，自己完全「zero idea」。（記者楊青╱攝影）

案件發生後，全家明顯失去安全感，生活充滿恐懼。（記者楊青/攝影）
案件發生後，全家明顯失去安全感，生活充滿恐懼。（記者楊青/攝影）

Shukur Aikebaer的大女兒31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭成個...
Shukur Aikebaer的大女兒31日回憶父親生前種種好，悲從中來，哭成個淚人。（記者楊青/攝影）

奇諾岡華人綁票撕票槍擊滅口案來自中國新疆的60歲受害人Shukur Aikeba...
奇諾岡華人綁票撕票槍擊滅口案來自中國新疆的60歲受害人Shukur Aikebaer的大女兒7月31日表示，他的父親與兩名綁架人應該互相認識，兩人之前來過她家，但之間發生了什麽，自己完全「zero idea」。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 因為60歲的Shukur Aikebaer遭綁架後被槍殺，家屬與親友數十人在7月31日於家中舉行家庭追思會，悼念這位被形容為善良、受人尊敬的家人。

  • 她表示父親與Zhengfeng Bo、Jianquan Bo應該彼此認識，兩人以前也曾到家中拜訪；但至於他們之間有何商業往來或糾紛，她完全不知道。

  • 大女兒說案發時她不在家，小妹妹先報警，母親因丈夫驟逝受到重創，三姊妹與母親靠親友輪流陪伴度過難關；全家也明顯失去安全感，充滿恐懼。

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