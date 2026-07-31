奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

主流媒體多輛采訪車31日仍守候在受害人家前。（記者楊青/攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡（Chino Hills）綁架撕票案持續發酵。聖伯納汀諾縣警局31日公布更多案情，證實遭綁架並遭槍殺的受害人為60歲奇諾岡居民Shukur Aikebaer，為來自中國新疆的華人移民；兩名嫌犯分別為67歲的Zhengfeng Bo及66歲的Jianquan Bo，兩人均為爾灣 居民。警方同時將調查範圍擴大至橙縣 。

警方30日晚些時候持搜索令進入爾灣大公園附近Crossover路的一處民宅蒐證。警方初步調查發現，受害人的一名商業合作夥伴住在爾灣。警方搜查的該民宅屋主為華人姓氏，室內4400多英尺的住宅2018年以185萬美元購買，目前市值330萬美元左右，令外界更加懷疑案件背後涉及複雜的商業或財務糾紛，而非一般隨機暴力犯罪。

根據警方目前重建案情，29日晚間10時14分左右，警方接獲奇諾岡Monteverde Drive社區傳出槍聲及呼救聲。60歲受害男子走出家門後，遭兩名嫌犯開槍擊傷，隨後被強行塞入轎車後車廂。當時巡邏的警員正趕往案發現場途中，發現涉案車輛高速行駛，於是展開攔截，但當時警方並不知道車內正發生綁架案件。

短暫追逐後，嫌犯車輛在Wandering Ridge Drive停下。坐在前排乘客座的Jianquan Bo依警方命令立即投降，但擔任駕駛的Zhengfeng Bo下車後彎腰打開車後廂，然後走向車尾，朝後車廂內的被害人近距離補開致命一槍。警方立即開火反擊，Zhengfeng Bo當場中彈身亡；後車廂內的受害人也因傷勢過重死亡。整起過程發生在警方眼前，震驚所有目擊者。

爾灣警局證實，他們30日下午接到聖伯納汀諾縣警局知會，偵探持法院搜索令進入當地大公園區附近Benchmark社區Crossover路的一棟民宅調查。警方並未說明屋主身分，也未透露搜索是否查獲證物，只表示現場將持續保留警力戒護，直到蒐證完成。

警方最新表示，調查顯示，Aikebaer與Zhengfeng Bo曾有商業往來，兩人分別註冊的多家公司中至少有一家公司的名稱相同。Jianquan Bo目前已被控謀殺及綁架罪，但警方尚未公布確切犯案動機，也未進一步說明雙方商業往來的細節。

截至目前，警方尚未公布犯案動機，但坊間普遍聚焦本案幾個疑點：第一，這不像一般入室搶劫。嫌犯沒有在現場搶劫財物，而是直接朝受害人開槍，再將人強押上車，顯示目標非常明確，具有預謀性。第二，兩名嫌犯分別為67歲及66歲，如此高齡仍涉嫌親自持槍綁架、駕車逃逸，相當罕見。第三，為何當著警察面前仍要「滅口」？這也是本案最離奇之處。警方指出，Zhengfeng Bo在明知已遭警方包圍情況下，仍先射殺後車廂內受害人，再與警方對峙，幾乎等同放棄逃生機會。

此外，受害人友人已在GoFundMe發起募款，希望籌集3萬美元協助家屬辦理後事。截至31日中午，募款金額已超過1萬7000美元。