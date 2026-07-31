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南加熱浪本周末三天最恐怖 專家：泡水裡至少冷水足浴

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南加州高溫壓境，紅色為高溫指標。（美國國家氣象局，NWS）
南加州高溫壓境，紅色為高溫指標。（美國國家氣象局，NWS）

洛杉磯時報報導，南加州今年夏天悶熱難耐，如今更將迎來新一波極端高溫。

氣象預報顯示，自本周五起，周末期間將出現危險級的極端高溫，氣象局同時發布熱傷害與大型森林火災升級警告。

美國國家氣象局（NWS）指出，位於亞利桑納州上空的高氣壓將在周末向西擴展，波及加州內陸沙漠，甚至可能延伸至沿海地區。氣象局預報顯示，許多地區氣溫將比往年平均高出華氏10度以上，甚至可能刷新單日歷史高溫紀錄。

氣象專家預測，山谷地區的高溫將達到華氏95至110度；內陸帝國與高海拔沙漠區預計介於華氏100至110度，低海拔沙漠區甚至可能逼近華氏120度。

美國森林管理局氣象學家斯圖爾特（Kristen Stewart）警告，從周五到周日天氣最為炎熱乾旱之際，除緊鄰海岸的地區外，南加州大部分地區發生大型森林火災的風險大幅增加。她特別指出，聖華金谷（San Joaquin Valley）山麓及該地區的低海拔山區是格外令人擔憂的區域。

氣象局預報指出，自周日開始將出現緩慢的降溫趨勢，但警告由於高壓持續存在，在可預見的未來，氣溫仍將高於往年平均水平。

受海水溫度偏高影響，南加州今年經歷了一個異常炎熱且潮濕的夏天。

洛杉磯加州大學(UCLA)盧斯金創新中心熱能研究小組負責人特納（V. Kelly Turner）提出了降低身體熱應變的「三大原則」：待在有空調的室內、戶外活動時選擇最陰涼的路線，以及將身體浸泡在水中（哪怕只是冷水足浴）。

氣象局奧克斯納德分局首席氣象學家科恩（Ariel Cohen）也提醒，民眾應保持水分補充，切勿將兒童或寵物留在車內。必須待在戶外的人員應穿著輕便、寬鬆的衣服，並將劇烈活動限制在清晨或傍晚進行

氣象專家同時警告，欲前往海灘避暑的民眾必須特別小心。受颶風吉納維芙（Genevieve）帶來的強勁南方湧浪影響，沿海將持續出現大浪。南加州救生員回報，在上周末人潮擁擠、海浪洶湧且離岸流強勁的情況下，已執行了數千次救援。

大浪特報將持續生效至周六晚間，氣象局特別警告，朝南的海灘風險格外高，包括馬里布海岸的曼哈頓海灘至韋尼梅港（Port Hueneme），以及從長提到帕洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）一帶。

此外，由於湧浪影響，氣象局也針對范杜拉縣（Ventura）及洛杉磯縣海岸發布了沿海洪水警報，生效時間為周三晚間至周五。

精華 FAQ

  • 氣象預報指出，最嚴重的高溫將出現在本周五到周日的周末三天，屬於危險級極端高溫，部分地區甚至可能刷新單日歷史高溫紀錄。

  • 山谷地區約95至110度，內陸帝國與高海拔沙漠區約100至110度，低海拔沙漠區甚至可能逼近120度，整體都明顯高於往年平均。

  • 專家建議待在有空調的室內、走最陰涼路線並可用冷水足浴降溫，同時補充水分、避免留兒童或寵物在車內，且海邊有大浪與離岸流風險。

熱浪 洛杉磯 加州

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