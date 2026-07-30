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Costco韓式方塊冰淇淋奶香濃 像小時候嘗過的冰磚

記者趙健／洛杉磯即時報導
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擁有近40年歷史的韓國經典冰淇淋「Excellent Ice Cream Cub...
擁有近40年歷史的韓國經典冰淇淋「Excellent Ice Cream Cubes」近日在Costco上架，濃郁奶香與順滑不甜膩的口感吸引不少華人消費者嘗鮮。（記者趙健/攝影）

Costco冷凍區最近上架一款來自韓國的人氣冰淇淋方塊「Excellent Ice Cream Cubes」，因濃郁奶香、口感順滑且不甜膩，受到華人消費者追捧。不少人表示「太好吃了，誰吃誰懂」、「甜度剛剛好，吃完立刻想再買一盒」，甚至有人形容，是「目前Costco最好吃的一款冰淇淋」。

這款冰淇淋方塊是韓國食品大廠Binggrae旗下經典高端冰淇淋系列，自1980年代產品上市以來已有近40年歷史。當年以濃郁奶香、細緻滑順的口感及精緻包裝，打破一般雪糕的市場定位，成為韓國具代表性的高端冰淇淋之一，至今仍是長銷人氣商品。

目前，這款冰淇淋方塊在加州部分門市售價15.29美元，一盒共有32顆獨立包裝冰淇淋方塊，其中16顆為「Classic Vanilla」（經典香草），16顆為「French Vanilla」（法式香草）。每顆接近一大口大小，方便分享，也比桶裝冰淇淋更容易控制份量，不必擔心整桶融化或反覆開蓋影響口感。

不少消費者表示，兩種口味都十分細膩，但法式香草最受歡迎，奶香更加濃郁，口感也更加滑順。雖然屬於香草冰淇淋，但甜度不像部分美式冰淇淋那麼高，整體以濃郁奶香取勝，更符合亞洲人口味。

一些華人更直呼，「瞬間想到小時候的『光明冰磚』。」不過，多數人認為，Excellent冰淇淋方塊與光明冰磚相比，奶香更加濃郁，口感更加綿密滑順，甜度也較低，整體更接近法式冰淇淋。

從成分來看，這款冰淇淋主要以牛奶、鮮奶油、糖、奶粉等乳製品製成，法式香草口味則加入蛋黃，使口感更加濃郁滑順。雖然並非低糖冰淇淋，但不少消費者認為，其甜味相較許多美式高端冰淇淋更為克制，不會掩蓋牛奶本身的香氣，而是以濃郁乳香作為主要特色。

除直接享用，不少網友也分享各種創意吃法。其中最受歡迎的是Affogato（義式濃縮冰淇淋咖啡），只要將一至兩顆香草冰淇淋放入杯中，再淋上一杯熱濃縮咖啡（Espresso），在家就能完成義大利經典甜點。也有人推薦搭配Trader Joe's人氣甜品Chocolate Lava Cakes（熔岩巧克力蛋糕），冰熱交融的口感，被不少網友形容為「完全就是高級法式餐廳甜點」。此外，還有人將冰淇淋搭配鬆餅、可頌、布朗尼、新鮮水果。

由於目前並非所有Costco門市都有販售，不少已經買到的消費者也提醒，如果在冷凍區看到，不妨先放進購物車，以免之後想買撲空。

精華 FAQ

  • 這款Excellent Ice Cream Cubes主打濃郁奶香與滑順口感，甜度不高且不膩口，讓不少華人消費者覺得很像小時候吃過的冰磚，因此迅速成為討論焦點。

  • 目前在加州部分Costco門市售價15.29美元，一盒共有32顆獨立包裝方塊，其中16顆是Classic Vanilla，另16顆是French Vanilla，適合分食也方便控制份量。

  • 許多網友會拿來做Affogato，或搭配熔岩巧克力蛋糕、鬆餅、可頌與水果，吃法多元又有高級甜點感；但因並非所有門市都有賣，買到的人常提醒要先放進購物車。

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