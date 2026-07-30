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蚊子也挑嘴 愛叮有這飲食習慣的人

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科學家發現，最能吸引蚊子的人，是那些會產生大量「1-辛烯-3-醇」的人，這是一種...
科學家發現，最能吸引蚊子的人，是那些會產生大量「1-辛烯-3-醇」的人，這是一種又稱作蘑菇醇的酒精類物質。（蚊子示意圖，Unsplash / 美國國家過敏及傳染病研究所）

紐約郵報報導，科學家發現更能吸引蚊子前來吸啜其血的人，竟是剛喝過啤酒者，因為酒精對體溫、呼出二氧化碳量和皮膚氣味帶來影響，能吸引蚊子叮咬。

報導引述「自然」雜誌最近發表的一項研究指出，法國科學家發現，某些人因化學作用而使其對吸血蚊子更具吸引力。

據網上科學新聞媒體Science Alert報導，來自法國發展研究所的西馬爾（Frederic Simard）告訴法新社：「某些人較其他人更能吸引蚊子這說法，並非誤解。」

與大眾普遍的想法不同，蚊子這類傳播疾病的昆蟲，並非受到眼睛、頭髮顏色或血型所吸引。西馬爾並表示，說蚊子被血型吸引其實「沒有科學依據」，牠們反而受到其他因素影響，而更喜歡吸啜某類人，例如是二氧化碳等因素。

事實上，瑞典科學家伊格內爾（Rickard Ignell）告訴法新社，蚊子在幾十英尺以外，能觸發其行動的第一個信號就是二氧化碳。當牠們接近到30英尺的範圍內，其靈敏的接收體就能偵測到人類的氣味，這些氣味結合二氧化碳後，會產生一種類似寄生蟲嗜好物般的強效引誘劑。

同時，體溫和濕度也會使某些目標在近距離內，對蚊子特別具有吸引力。

為了確定什麼情況更吸引蚊子叮咬，研究人員讓42名女性暴露在蚊群中，分析蚊子喜歡哪些氣味。結果發現，在人類釋放的1000種不同的氣味化學物質中，大約有27種氣味更吸引蚊子叮咬。

巧合的是，最能吸引蚊子的人（包括懷孕中期的孕婦）是那些會產生大量「1-辛烯-3-醇」，也就是蘑菇醇，這種酒精類物質會在皮膚油脂分解時產生。伊格內爾指出，即使這種皮膚油脂只少量地增加，也會對蚊子產生強大的吸引效果。

蘑菇醇又並非是唯一一種強力吸引蚊子的「烈酒」。荷蘭科學家最近發現，蚊子更喜歡喝過幾杯啤酒的人，研究人員將這種現象歸因於酒精對體溫、呼出二氧化碳量和皮膚氣味的影響。

另一個令人感到是最不可能的吸引力法則，是蚊子被發現更喜歡叮咬使用過驅蚊劑「避蚊胺」（DEET）的人。雖然這種驅蚊化學物質是用以趕除蚊子，但逐漸失效，讓蚊子在新鮮皮肉上開大餐。

精華 FAQ

  • 研究發現，剛喝過啤酒的人最容易吸引蚊子，另外像懷孕中期的孕婦也較有吸引力。原因與體溫、呼出二氧化碳量及皮膚氣味變化有關。

  • 蚊子在遠距離先偵測二氧化碳，接近後再靠人類氣味定位；體溫與濕度也會增加吸引力。科學家認為，這些因素組合後會形成強效引誘。

  • 研究提到，DEET原本是驅蚊劑，但效果會逐漸失效，蚊子可能因此在接觸過藥劑的人身上更容易叮咬，像是對新鮮皮膚產生趁機攻擊的效果。

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