華人吃餛飩 一口全是皮 抱怨被懟「肉少才正宗」

華人食客稱，她多次購買的小餛飩，近日發現肉餡比以往少了許多，因餛飩皮實在太多，最後難以下咽。（受訪者提供）

近期，南加州一些華人 消費者發現，部分中餐廳菜價看似沒有明顯上漲，餐點分量或肉類等主要食材卻似乎悄悄減少。從堂食、外賣到宴席，類似反映並非只有一例。面對薪資、租金 和食材成本持續上升，有餐飲業者坦言，個別餐廳不好直接漲價，只能透過控制餐量降低成本。

劉女士7月初到亞凱迪亞 一家中餐廳用餐。這家餐廳她過去三、四年已光顧約十次，每次幾乎都會點小餛飩，因為覺得味道不錯。然而這一次，她吃下第一顆餛飩時，發現嘴裡幾乎全是餛飩皮，肉餡只有小拇指指甲蓋般大小。

她最初以為只是個別餛飩包得不好，但連吃幾顆後，發現情況都差不多，還請同行友人品嘗，對方也認為皮明顯變多、肉餡很少。

「我不是第一次吃這道菜，跟以前吃到的明顯不一樣。」劉女士說，她隨後向店員反映，得到的答覆卻是，這是上海小餛飩，正宗吃法本來就是「吃皮，不是吃肉」。

這個解釋讓她難以接受。「如果這道菜本來就是這樣，那為什麼我以前來吃的時候，肉餡都比這次多？」她說，自己當時沒有繼續爭論，但這次經驗讓她相當無奈。

住在洛杉磯市西區的何女士，也在常去的一家中餐廳遇到類似情況。由於住家附近中餐選擇不多，她不想做飯時經常到該餐廳用餐，尤其喜歡店裡的牛肉捲餅。

但她最近幾次點餐時發現，捲餅裡的牛肉似乎愈來愈少，香菜和蔥花則愈放愈多。「一口吃下去，感覺像在吃香菜捲餅，幾乎吃不到什麼牛肉。」何女士沒有向店家反映，也無法確認餐廳是否有意調整配方，但她表示，這樣的用餐體驗讓她以後可能不會再點這道菜。

記者另收到一些華人民眾反映，中餐廳的十人桌宴席，部分菜餚看起來不如過去豐盛；也有消費者發現，外賣蓋飯中的菜肉變少。不過，這些說法主要來自個人用餐經驗，尚不足以證明南加中餐業普遍縮減分量。

對餐飲業者而言，近年成本壓力確實仍在持續。全美餐館協會7月發布分析估計，平均而言，一家餐廳的總支出從2019年至2026年間累計增加36%；水電、房租等場地成本、用品及信用卡刷卡費等支出，較2019年均出現兩位數增幅。該協會另一份資料顯示，約82%的餐廳經營者表示，2025年食材成本高於前一年，僅6%表示成本有所下降。

南加中餐業者、奉商美國總會餐飲協會主席劉濤表示，許多餐廳正面臨員工薪資、租金及原材料價格上漲，但又擔心直接提高菜價會影響生意，個別餐廳可能因此選擇控制出餐分量，作為降低成本的方式。

他表示，自己的餐廳多年來累積不少老顧客，因此即使物價上漲，目前仍選擇不減少餐量，也不調高價格，而是自行承擔利潤下降。「寧可少賺錢，也要努力服務好客戶。」不過他也坦言，餐廳經營方式各有不同，在成本持續攀升情況下，不是每家業者都能採取相同做法。

有消費者指出，某家中餐廳外賣的份量和肉也在變少。（截圖自熊貓外賣）

何女士發現，她經常點的牛肉捲餅中，牛肉似乎愈來愈少，香菜和蔥花則愈放愈多。（受訪者提供）

該餐廳的網路評價顯示，不只一人指出牛肉捲餅肉變少的現象。（截圖自Google）