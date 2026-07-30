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南加常大排長龍早茶店「海港大酒樓」 為何突然關門？

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常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

記者王若然／羅斯密即時報導
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位於羅斯密的海港大酒樓。（記者張宏／攝影）
位於羅斯密的海港大酒樓。（記者張宏／攝影）

位於南加聖蓋博谷羅斯密市長年爆火的早茶、廣式風味餐廳海港大酒樓（Sea Harbour Seafood）是無數華人和早茶愛好者常去的餐廳。不過該餐廳自7月初因衛生局檢查不合格關門，一直閉店至今。

在7月29日的實地探訪中，餐廳更是大門緊閉，屋內不見一人。近一個月的閉門引民眾議論紛紛，甚至有傳言稱該店因股東糾紛將歇業。不過海港大酒樓老闆29日傍晚向本報表示，「沒有問題，海港會開。」

7月29日上午11時，原本應是客人最多的喝早茶時段，海港大酒樓卻異常冷清，餐廳空無一人，停車場僅有一輛車。大門僅張貼一張簡潔告示：「Sorry，we're closed.」根據洛杉磯縣衛生局公開紀錄，該餐廳因衛生問題在7月3日閉門整改，衛生局網站原本寫的重新開門時間是7月13日，然而截至7月29日，距離首次關門已經過去快四周，該店仍未重新營業。透過餐廳玻璃門，可以看到地上有兩封書信，推斷有段時間無人來取。

門上張貼的關門告示。（記者王若然／攝影）
門上張貼的關門告示。（記者王若然／攝影）

海港大酒樓老闆7月29日回覆本報詢問：「是有（人）故意衛生局舉報。沒有問題。現在和業主溝通要全裝修。海港會開。謝謝。」不過另有知情人士透露，餐廳股東之間有分歧，未談攏。

根據ocalpha.com及KTLA電視台報導，今年2月，洛杉磯縣公共衛生局在海港大酒樓檢查發現12項非輕微違規項目，餐廳被貼出C級評分公告。不過當時餐廳並未被勒令停業，周末照常營業，顧客仍大排長龍，坐滿整間餐廳。今年3月，餐廳於3月13日被衛生局勒令停業，原因是「害蟲（vermin）感染」，當時報導指出重新開業日期尚未確定。最近一次關門整改則是7月7日，原因是蟲害問題。

對於海港大酒樓長時間未營業，也未發布任何原因聲明，該店在谷歌地圖上甚至顯示「永久閉店」。讓不少粉絲表示擔憂和傷心。有網友在網路上發表評論，「還沒來得及試這家店，經常看到門口大排長龍。」另有誤以為餐廳永久歇業的網友評論，「時代的終結。」南加州居民陳先生說，平時與家人、朋友吃早茶，最常來這家店，性價比很不錯。上午11時至下午1時總是要排隊，生意很好。

不過生意很高，未必一定與賺錢畫等號。南加餐飲業者鹿強表示，其實如今很多店，「天天客滿，卻賺不到錢。」白天客源多，不代表晚上生意好。再加上人力、食材成本飆升，餐廳賺錢實在很難。他舉例，他的餐廳每月電費、瓦斯費都是幾年前的好幾倍。冬天每月瓦斯費更貴。一家中型餐廳，一個月的電、瓦斯費加起來就要1萬美元。有的店撐到合約期滿，就乾脆不做。

根據網路資料，羅斯密的海港大酒樓由知名廚師何惠東在2002年創辦，海港大酒樓以精緻點心和新鮮海鮮聞名，招牌菜包括墨魚汁蝦餃、瑤柱餃、金箔雙黃流沙包，以及荷葉糯米雞和松露燒賣等。它是率先採用「單點式」點心（而非傳統推車式）的餐廳之一，餐點皆現點現蒸、趁熱上桌。該店多年來被評為《米其林指南》的「必比登推介」（Bib Gourmand）餐廳，至2025年仍在榜上，是聖谷區粵菜海鮮餐廳中口碑最穩固的老字號之一。

關閉約四周，7月29日餐廳仍未營業。（記者王若然／攝影）
關閉約四周，7月29日餐廳仍未營業。（記者王若然／攝影）

7月29日上午，餐廳後面的停車場僅有一輛車。（記者王若然／攝影）
7月29日上午，餐廳後面的停車場僅有一輛車。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 根據洛杉磯縣衛生局紀錄，餐廳因衛生檢查不合格於7月3日關門整改，之後又因蟲害問題持續停業，至7月29日仍未重新營業。

  • 老闆表示「沒有問題，海港會開」，並稱是有人故意舉報，目前正與業主溝通進行全面裝修，否認外界所傳的關店說法。

  • 海港大酒樓以精緻點心、新鮮海鮮和單點式早茶聞名，長年被列入米其林必比登推介，即使屢遭衛生問題仍是聖谷知名老字號。

南加 聖蓋博 華人

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