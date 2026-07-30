獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

犯罪第二現場附近街區30日下午仍在其封鎖中。（記者楊青/攝影）

南加華人 7月29日晚遭綁架「行刑式」槍殺，受害人家屬表示，他們全家來自中國新疆 ，移民 美國已有20年，屋主多年經營自己的生意，三個女兒都已長大成人，是非常熱愛生活的一家。華人鄰居表示，她家的安全監控錄到劫匪的汽車，但案發時錄像突然中斷。犯罪第二現場一華人鄰居表示，她先是聽到警方的高音廣播，很快就是很多槍聲，非常嚇人。

奇諾岡Monteverde Dr. 2100號街區的一棟華人兩層住宅的第一案發現場，30日大門緊鎖，無人在家。截至30日下午發稿時，仍在警方黃線封鎖。特別趕到現場的受害人的家屬用國語表示，他30日一早看到新聞，得知叔叔家所在街區發生綁架和槍擊案，馬上跟叔叔和幾個侄女聯繫，但一直沒人接電話，已有不祥預感，因此特別開車趕過來查看，沒想到發生不幸。

該親戚說，叔叔的維吾爾名字叫阿格伯（Ugber），是來自新疆的華人，全家20年前從新疆移民來美，阿格伯一家10年前遷居奇諾岡，夫妻兩人和三個女兒一起生活，叔叔一直做生意維持全家生計，女兒們已長大成人，多人在讀大學，其中一人讀醫學院。除一家五口外，家人的一個外甥因在外州從軍，不時來洛杉磯工作，也會來家小住，從停靠家前的車牌看，案發時外甥也正好來家居住。他表示，家人平常說維吾爾語，也説國語。叔叔一家為人友好，從來沒聽説和誰有大糾紛。綁架槍殺實在讓人震驚。

受害人家車庫的前方和草坪上，7月30日仍清晰可見多處血跡，車庫側牆的安全警示牌被打破。現場目擊者表示，案發前受害人家突然停電，男屋主出門查看車側面的電閘，突然遭兩亞裔男子綁架，兩人開槍後將受傷的屋主塞到汽車後備箱逃跑。目擊者馬上報警。

受害者的華人鄰居的先生Robert D.說，案發後警方調用他家的安全監控，在監控中發現劫匪行蹤。案發前，一輛灰色的尼桑緩緩靠近並停靠在受害者家和鄰居之間的郵箱旁，但監控到這裏就被切斷，似乎顯示劫匪事前不但切斷受害者家的電源，也同時切斷鄰居家的監控。

警方初步調查顯示，受害人家的電源在案發前被人切斷。（記者楊青/攝影）

非裔鄰居JR表示，案發時他正在屋內，突然聽到兩聲槍響，然後聽到有人用英文大喊「Help Help」，快速出門，看到一輛汽車轉彎正好撞到路坎，差點撞上他的汽車，汽車折騰一下後飛速開走，而對面鄰居的門前幾個女子一邊哭，一邊大喊Help Help， 後來才知道鄰居被人打傷綁架。JR說在當地居住34年，從沒發生過這樣驚悚的事。

和年邁母親一起居住在受害人家對面的白人鄰居Kyle Rose表示，受害人家「是個大家庭，總是看到有人在家」，還經常看到這家人在院子烤肉，很多人常聚會。

離犯罪第一現場約1英里的第二現場，也就是劫匪朝受害人補槍並被警方擊斃的現場。來自台灣的鄰居徐女士表示，29日晚10時30分左右，突然聽到屋外傳來警察的高音廣播，很快就有很多槍響，不到一分鐘就有大量的警車過來，猜想一定發生大事，但沒想到是華人。

案發的第一現場和第二現場離當地華人經常去的大華超市都不到1英里。

一位華人鄰居表示，奇諾岡這些年變化很大。她2008年搬到這裏時，華人並不是很多，但這些年越來越多華人遷入，她前後左右鄰居幾乎都是華人，目前治安還是不錯，但很多華人都安裝了防盜門窗，整個社區的景觀和原來大不一樣了。

劫匪的汽車正被從犯罪第二現場拖走。（記者楊青/攝影）

劫匪的汽車正在被從犯罪第二現場拖走，車牌顯示該車在俄勒岡注冊。（記者楊青/攝影）

奇諾岡華人住家29日發生綁架案，一華男被至少兩華人從住家綁架，開車逃逸。（記者楊青/攝影）