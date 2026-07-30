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獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

清郵件跳出驚悚警告 老婦遭監控交出大筆現金 華男涉案

記者子為/即時報導
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Yongan Ma面臨共謀重大盜竊、共謀竊取長者或受扶養成年人財物，以及竊取長者...
Yongan Ma面臨共謀重大盜竊、共謀竊取長者或受扶養成年人財物，以及竊取長者或受扶養成年人財物等指控。（Ventura County District Attorney）

范杜拉縣一長者誤點垃圾郵件中的連結，遭假冒聯邦官員的詐騙者恐嚇其涉洗錢案，最終依照指示領出1萬4000美元現金，交給上門取款的陌生女子。檢方指控，44歲羅斯密華男馬永安（Yongan Ma，音譯）涉嫌接送取款女子，日前遭重罪起訴。

范杜拉縣地方檢察官辦公室7月29日表示，馬永安面臨共謀重大盜竊、共謀竊取長者或受扶養成年人財物，以及竊取長者或受扶養成年人財物等指控。

案件發生於今年4月2日。檢方稱，千橡市（Thousand Oaks）一年長婦女當時正在家中清理電腦裡的垃圾郵件，不慎點擊其中一個連結，螢幕隨即跳出警告，要求她不要關閉電腦，並立即撥打畫面上的電話號碼。

婦人撥打電話後，一身分不明者聲稱她的電腦感染惡意軟體，接著將電話轉給另一名假冒聯邦貿易委員會（FTC）官員的人。對方謊稱婦人是洗錢案嫌疑人，必須立即從銀行帳戶提款，並出示收據證明資金屬於她，否則財政部將凍結其帳戶。

詐騙者全程與婦人保持通話，指示她前往多家銀行，領出1萬5000美元現金。婦人開車途中，對方還聲稱「有兩個人正在監視她的住家」。她最終領出1萬4000美元返回家中，並依照指示將現金包好，等待一名叫「Lisa」的人前來取款。

對方告訴婦人，Lisa抵達後會說出事先約定的暗號，只有暗號正確才能交出現金。當天下午約3時，一身分不明的女子來到婦人家，說出暗號後取走1萬4000美元。

婦人直到隔天才意識到可能受騙，隨即告知家人，由家人報警。

范杜拉縣警局調查人員稱，馬永安當天涉嫌開車將取款女子送到受害者住處。檢方指控，他明知此行目的是執行詐騙，仍負責接送並從中獲利。

馬永安於7月22日在巴沙迪那市被捕，7月24日首次出庭，對所有控罪均表示不認罪。法官不顧檢方反對，裁定將他無保釋金釋放。下次庭訊定於8月4日下午1時30分舉行。

檢方提醒，詐騙者常以「必須立刻行動」製造緊迫感，要求受害者保密，或以被捕、吃官司及帳戶遭凍結等後果製造恐懼。若有人要求以禮卡、虛擬貨幣、黃金、電匯或上門取現等異常方式付款，並阻止當事人聯絡銀行、家人或警方，都是常見的詐騙警訊。

精華 FAQ

  • 她先誤點垃圾郵件連結，接著被假冒FTC官員的詐騙者恐嚇涉洗錢，依指示到多家銀行提領現金，最後將1萬4000美元交給上門取款的女子。

  • 檢方稱他明知對方在執行詐騙，仍負責開車接送前來取款的女子到受害者住處，並從中獲利，因此面臨多項共謀與竊取長者財物指控。

  • 若對方要求立刻行動、保密，或以被捕、帳戶凍結等威脅施壓，並要求用禮卡、虛擬貨幣、黃金、電匯或上門取現付款，通常都是詐騙警訊。

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