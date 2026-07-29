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好市多20元以下開胃菜正熱賣 華人熟悉水餃上榜

記者朱敏梓／即時報導
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灣仔碼頭豬肉大白菜水餃每盒共有36個，內餡包括豬肉、大白菜、青蔥及木耳等。（記者...
灣仔碼頭豬肉大白菜水餃每盒共有36個，內餡包括豬肉、大白菜、青蔥及木耳等。（記者朱敏梓／攝影）

好市多Costco）冷凍食品選擇眾多，從華人熟悉的灣仔碼頭豬肉大白菜水餃，到日式天婦羅蝦、韓式烤肉煎餃及印度咖哩角，不少商品售價低於20美元，無論臨時招待客人、家庭聚餐，或平日想快速解決一餐，都能省下備料及清理時間。美食網站Tasting Table近日根據消費者評價、食材品質、分量、價格及料理便利性，整理出多款Costco平價冷凍開胃菜。

灣仔碼頭豬肉大白菜水餃內餡，包括豬肉、大白菜、青蔥、木耳及洋蔥，可水煮、清蒸或香煎，搭配醬油、醋或辣油即可上桌。報導指出，灣仔碼頭品牌源於香港灣仔碼頭旁的水餃攤，如今產品已銷往多地。這款水餃在Costco頗受歡迎，部分門店上架後迅速售罄。世報記者近日在南加州Costco門市發現，灣仔碼頭豬肉大白菜水餃每盒36個，售價13.99美元。

Kirkland Signature日式天婦羅蝦外層裹著酥脆麵衣，除直接蘸醬食用，也可放進玉米餅，加入高麗菜絲和香辣美乃滋，做成簡易蝦肉塔可，售價約18至20美元。該品牌麵包粉炸蝦則適合放入氣炸鍋或烤箱加熱約15分鐘，再搭配雞尾酒醬、塔塔醬及新鮮檸檬，售價約11至19.99美元。

Bibigo韓式烤肉煎餃以甜味醬汁醃製的牛肉，可蒸、煮或煎，也能加入牛骨湯，再放入薑、蒜和青蔥，變成更具飽足感的一餐。有消費者表示，因太喜歡這款餃子，冰箱一次囤了四袋，售價約8至16美元。

Kirkland酥脆雞翅已事先煮熟，只需放入氣炸鍋加熱，再搭配包裝內附的水牛城辣醬即可。消費者認為雞翅尺寸比部分同類產品更大，但若想讓表皮更酥脆，可比包裝建議時間多烤一會兒，價格約15至17美元。

Cuisine Adventures菠菜菲達起司酥皮角以薄酥皮包入調味菠菜及菲達起司，放入氣炸鍋即可完成。消費者認為其味道接近現做，也適合希望在聚會中增加素食選擇的家庭，售價約8至17美元。

Royal Asia毛豆蔬菜春捲內含多種蔬菜，並附六包薑味醬油，以氣炸鍋加熱後外皮酥脆。有會員表示，長期在冰箱備上一盒，看中的就是價格實惠且加熱快速，售價約10至12美元。

Sukhi's馬鈴薯豌豆咖哩角加入孜然、芫荽及印度綜合香料調味，香氣明顯但不會過辣，包裝另附香菜蒜味沾醬，售價約15至17美元。Cuisine Adventures迷你鹹派一盒共有72個，分為菠菜及三種起司口味，適合人數較多的聚會，價格約10至19美元。

報導指出，冷凍開胃菜準備時間短，未吃完也能繼續冷凍保存。不過Costco各地門店庫存及價格差異較大，部分熱門或季節性商品可能很快售罄。

灣仔碼頭豬肉大白菜水餃在南加州Costco門店冷凍櫃販售，每盒售價13.99美元...
灣仔碼頭豬肉大白菜水餃在南加州Costco門店冷凍櫃販售，每盒售價13.99美元。（記者朱敏梓／攝影）

精華 FAQ

  • 報導聚焦好市多多款低於20美元的冷凍開胃菜，強調其適合招待客人、家庭聚餐與快速備餐，並整理出消費者評價高、料理方便的熱門品項。

  • 因為這款水餃內餡豐富、可水煮或香煎，搭配醬料即可上桌；加上售價約13.99美元，分量足且在部分門市常迅速售罄。

  • 還包括Kirkland天婦羅蝦、Bibigo韓式烤肉煎餃、Kirkland酥脆雞翅、菠菜菲達起司酥皮角、毛豆蔬菜春捲與迷你鹹派等，皆主打簡單加熱、口味多樣與價格實惠。

好市多 華人 Costco

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