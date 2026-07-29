80歲記憶力仍像50歲 秘密可能不在基因

最新演劇發現，一個人到了80多歲仍擁有出色記憶力，似乎不只是因為天生帶有較少的阿茲海默症風險基因。(示意圖／123RF)

有些人到了八、九十歲，記憶力仍可媲美、甚至超過五、六十歲的人。科學家將這群人稱為「超級老人」（SuperAgers）。一項最新研究發現，他們之所以能保持更年輕的記憶力，似乎不能單純歸因於天生擁有較低的阿茲海默症遺傳風險，背後可能還有其他生理、生活方式及社會環境因素發揮作用。

科學新聞網站ScienceDaily報導，相關研究由芝加哥 大學醫學中心健康老化與阿茲海默研究照護中心，以及希望之城旗下轉譯基因體研究所（TGen）共同進行，結果刊登於「阿茲海默症研究與治療」（Alzheimer's Research & Therapy）期刊。

「超級老人」一詞由芝加哥大學研究人員Emily Rogalski於2008年提出，指年過80歲後，記憶能力仍相當於年輕數十歲族群的長者。近20年來，研究人員持續分析這群人的大腦、生理、心理及社會特徵，其中一個長期未解問題是：他們是否只是幸運地遺傳了較少的阿茲海默症風險基因？

為尋找答案，研究團隊分析來自美國及加拿大 五個研究地點的參與者，包括142名「超級老人」，以及89名認知能力處於同齡平均水平的長者。

研究人員利用血液樣本取得DNA，分析被認為是阿茲海默症最重要遺傳風險因素的APOE基因，並計算三種「多基因風險評分」。這類評分綜合數千個與阿茲海默症有關的基因變異，用來估算一個人因遺傳因素而罹病的可能性。

結果顯示，無論比較APOE基因，還是三種多基因風險評分，研究人員都無法藉此明確區分「超級老人」和認知能力一般的同齡長者。過去被認為可能對阿茲海默症具有保護或抵抗作用的罕見基因變異，也沒有在「超級老人」身上更常出現。

換言之，一個人到了80多歲仍擁有出色記憶力，似乎不只是因為天生帶有較少的阿茲海默症風險基因。

研究共同第一作者Ana Capuano表示，這項結果顯示，維持認知健康不只是降低阿茲海默症風險。了解哪些生理、行為及社會因素有助於大腦保持健康，未來可能補足目前以疾病風險為主的研究方向。