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過海關查什麼？CBP：不會英語不要緊 這件事才關鍵

記者趙健／洛杉磯即時報導
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不少首次赴美的華人旅客，特別是不會英語的長者，最擔心的就是「過海關」。（圖／受訪...
不少首次赴美的華人旅客，特別是不會英語的長者，最擔心的就是「過海關」。（圖／受訪人提供）

不少首次赴美的華人旅客，特別是不會英語的長者，最擔心的就是「過海關」。美國國務院提醒，持有效美國簽證，並不代表一定可以入境。簽證只是允許外國旅客前往美國口岸申請入境，最終是否准許入境，以及可停留多久，仍由海關暨邊境保護局（CBP）官員依個案情況決定。

海關通常會問哪些問題？

CBP並沒有公布固定的提問清單，但一般查驗重點主要圍繞旅客是否符合簽證用途，具體問哪些問題，由現場官員決定。根據旅客經驗，問題通常包括：來美目的、預計停留時間、住在哪、是否有返程安排、是否具備足夠旅費、是否符合所持簽證用途等。

CBP官方提醒，若美國親友提供住宿、餐食等接待安排，建議以書面確認，讓旅客可在入境時向CBP官員出示。信中可列明邀請人的姓名及住址。CBP也強調，這類文件不能保證旅客一定獲准入境，但有助官員更完整了解旅客的實際情況。

在海關詢問中，誠實回答是關鍵。根據移民局（USCIS）政策手冊，旅客若為取得入境許可故意向官員做出不實陳述，且該陳述涉及會影響官員判斷的重要事實，可能被認定「蓄意誤導」，導致不符合入境資格，情節嚴重甚至可能長期無法再入境美國。不過，若旅客在被拆穿前主動及時更正說法，通常不會被追究。也就是說，真正的風險在明知不實仍堅持到底，而非單純緊張、誤解或口誤。

不會說英語怎麼辦？

CBP表示，對英語能力有限的旅客，可依現場情況提供語言協助，例如安排雙語工作人員或使用電話口譯等方式協助溝通。因此，不會英語不是拒絕入境的理由。

根據CBP文件，該局多年來提供電話口譯，並與專業翻譯機構合作，可提供超過百種語言的電話翻譯服務，供第一線人員在有需要時協助與旅客溝通。不過，CBP並未表示每個機場或每個查驗櫃台都有固定的中文翻譯人員，實際語言協助方式仍依現場情況而定。

什麼情況進「小黑屋」？

CBP表示，部分旅客可能被安排接受二次查驗（俗稱「小黑屋」），原因包括需要進一步確認文件或資料、接受額外查驗，或只是隨機抽查等。旅客在二次查驗期間通常需在指定區域等候，時間依個案複雜程度而異，從數十分鐘到數小時不等。

CBP指出，第一線查驗官員可依職權決定是否將旅客轉往二次查驗，即使沒有任何違法嫌疑，也可能被安排接受二次查驗。

根據CBP公布數據，2024財政年度共有超過4億2000萬人次入境美國，其中約1266萬人次（約3%）被安排接受二次查驗。此外，在極少數情況下（不到0.01%），旅客也可能被要求檢查手機、電腦、相機等電子設備。

中國旅客別忘EVUS

CBP提醒，中國公民若持有10年期B1、B2或B1/B2簽證，在赴美前須完成有效電子簽證更新系統（EVUS）登記。完成EVUS登記是搭機赴美的必要條件之一，但並不代表一定可以入境。

CBP公布2024財政年度統計，全年逾4億2000萬人次入境旅客中，約3%被安排...
CBP公布2024財政年度統計，全年逾4億2000萬人次入境旅客中，約3%被安排接受二次查驗，電子設備查驗則不到0.01%。（取材自CBP）

精華 FAQ

  • CBP通常會確認旅客來美目的、停留時間、住宿安排、返程計畫、旅費是否足夠，以及是否符合所持簽證用途，重點在判斷是否有入境資格。

  • 不會英語本身不是拒絕入境的理由。CBP表示可依現場情況提供雙語人員或電話口譯協助，因此真正關鍵是旅客能否清楚、誠實回答問題。

  • 若官員需要進一步確認文件、補查資料，或遇到隨機抽查，旅客都可能被安排二次查驗；即使沒有違法嫌疑也可能發生，時間長短則依個案而定。

CBP 國務院 簽證

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