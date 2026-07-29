阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jason Gibson近日因設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生使用人工智慧（AI）代寫作業，在網路引發熱議。圖為Alcorn State University。（取自Alcorn State University臉書）

密西西比州 一大學歷史教授近日因設計創意十足的「AI陷阱」打擊學生使用人工智慧（AI）代寫作業，在網路引發熱議。教授在考題中暗藏一個學生看不見的關鍵詞「馬達加斯加」，結果幾乎所有使用AI生成答案的學生，都將該詞莫名其妙寫進文章，甚至產生「馬達加斯加戴著烤麵包機去打籃球」等荒謬內容。

KTLA電視台等媒體報導，阿爾肯州立大學（Alcorn State University）歷史學教授Jason Gibson日前在一次期中考中，要求學生比較工業革命與當今數位時代的異同。為確認學生是否直接使用AI生成整篇答案，他在考試題目中以隱形文字偷偷加入「Madagascar」（馬達加斯加）一詞。

學生在正常閱讀題目時，並不會看到這個單字，但如果直接將考題複製、貼入AI聊天機器人，再要求AI協助撰寫答案，隱藏的「馬達加斯加」便可能被AI一併納入生成內容。

結果證明，這項設計效果十分顯著。Gibson表示，兩個班級共35名學生中，有32人因使用AI生成整篇回答，導致期中考部分題目不及格。

更令人哭笑不得的是，AI生成的文章中，出現大量與題目毫無關聯的「馬達加斯加」句子。例如，有學生寫出「馬達加斯加紫色的自行車對著天花板低語」，另一篇則出現「馬達加斯加在午後斜著漂浮」；甚至有人寫道：「馬達加斯加戴著一台烤麵包機去參加籃球比賽。」

Gibson事後在TikTok發影片，分享如何透過這項設計發現學生使用AI。他表示，設計「AI陷阱」的目的，並不是羞辱學生，而是希望在AI快速改變教育與學習方式的時代，重新提醒學生學術誠信的重要。

他的影片迅速在社群平台引發討論，不少網友對教授的做法表示支持，認為學生直接利用AI代寫考試答案，已涉及學術誠信問題。一網友留言表示，教授透過這次事件讓學生學到「誠信的重要課題」。

不過，也有網友對教授的處分方式提出質疑。有人認為，既然「馬達加斯加」確實被放在考題中，學生使用AI後將該詞寫進答案，從某種角度而言，也算是按照題目提供的資訊作答，因此學生若對不及格成績提出申訴，教授可能需要說明評分依據。

另一網友則認為，這種做法可能反而讓學生學會「如何使用AI而不被抓到」，質疑這類「AI陷阱」是否真正能解決人工智慧在教育領域帶來的問題。

對整起事件，Gibson表示，真正令他感到意外的並不是學生使用AI，而是學生交卷前甚至沒有仔細閱讀自己的答案。他指出，如果學生在提交考卷前稍微校對內容，應該很容易發現文章中突然出現「馬達加斯加」以及「馬達加斯加戴著烤麵包機參加籃球比賽」等明顯不合邏輯的句子。

Gibson完成閱卷後，也發布公告向學生解釋，為何有大量學生在該部分考試中被判定不及格。同時，他表示，任何認為自己遭到不公平評分的學生，都可以依照程序提出申訴。