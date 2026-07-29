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FBI突襲南加多名人、官員物業 華資公司創辦人在列

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聯邦調查局（FBI）28日持搜索令，突襲南加多住宅及辦公地點。圖為FBI日前在加...
聯邦調查局（FBI）28日持搜索令，突襲南加多住宅及辦公地點。圖為FBI日前在加州的突襲示意圖，非本案。美聯社

據ABC 7電視台等多家南加媒體報導。聯邦調查局（FBI）28日持搜索令，突襲南加多住宅及辦公地點，其中包括華資媒體創辦人，還有聖伯納汀諾縣多處與民選官員有關的地點。安大略國際機場（ONT）也在這次搜索行動範圍內，但執法機關拒絕說明調查目標及搜索原因。

報導指出，FBI證實，此次遭搜索地點，包括華資EDI Media Inc創辦人兼總裁蘇彥韜（James Su），位於西柯汶那市的一處商業據點及住宅。EDI Media Inc經營華文電視、廣播、平面媒體及數位新聞等多媒體業務。他也是美國「中美電影節」創辦人，長期透過廣播、影視及文化交流活動推動美中媒體與文化交流。據EDI Media官網介紹，該公司由蘇彥韜1990年創立。

28日上午，西柯汶那Mount Tricia大道一棟占地寬廣的豪宅外，可見多FBI探員進出搜查。部分探員圍繞停放於屋內的一輛白色休旅車，另有探員持大型相機拍攝現場。這棟住宅位於當地高級住宅區，鄰近San Jose Hills及已關閉的BKK垃圾掩埋場（BKK Landfill）。

一不願具名的鄰居表示，搜索行動似乎從當天清晨展開。他說：「當時不知道發生什麼事。這個社區平時十分安靜」。該鄰居指出，他與屋主一家並不熟識，只是偶爾點頭打招呼。他還表示，在搜索過程中，看到屋主家人一直與FBI探員交談。

西柯汶那市府經理Milan Mrakich表示，知道FBI當天在市內執法，但沒有掌握更多資訊。市議員吳桐淮（Tony Wu）向Southern California News Group表示，許多居民致電詢問究竟發生什麼事。根據公開紀錄，遭搜索的豪宅屋主為蘇彥韜。

吳桐淮在得知遭搜索住宅屬蘇彥韜後指出，這位EDI Media創辦人兼董事長近年已很少參與西柯汶那市的活動；他本人近年也未曾出席由EDI Media每年在洛杉磯舉辦的「中美電影節」。

報導稱，這次搜查還包括與安大略市議員瓦普納（Alan Wapner）相關的一處住宅，以及聖伯納汀諾縣第五選區縣政委員哈格曼（Curt Hagman）位奇諾岡（Chino Hills）的選區辦公室。

此外，FBI也對民事訴訟律師Frank Lizarraga相關住宅執行搜索令。他曾擔任南加州政府協會（SCAG）總法律顧問，並曾擔任安大略市都市計畫委員長達13年。

FBI發言人Laura Eimiller表示，相關搜索令由法院下令密封，因此無法透露此次調查的性質或內容。她並指出，目前尚未有人遭逮捕。

截至29日，外界仍不清楚哈格曼、瓦普納、Frank Lizarraga、蘇彥韜以及安大略國際機場之間是否存在任何關聯。上述四人均未能聯繫上，無法取得回應。

此外，FBI探員28日下午也持搜索令，搜查比佛利山North Canon Drive 600號街區一棟豪宅。不過，目前尚不清楚這起搜索行動是否與西柯汶那及聖伯納汀諾縣的搜索有關。

代表內陸帝國地區的聯邦眾議員托芮絲（Norma Torres）表示，她對FBI對聖伯納汀諾縣多民選官員執行搜索令的消息「深感憂慮」。「我正在等待更多資訊，但社區對任何層級政府的貪腐都採取零容忍態度，從美國總統到市議員，都不例外。」

搜查包括與安大略市議員Alan Wapner（左）相關的一處住宅，以及聖伯納汀諾...
搜查包括與安大略市議員Alan Wapner（左）相關的一處住宅，以及聖伯納汀諾縣第五選區縣政委員Curt Hagman（右）位於奇諾岡（Chino Hills）的選區辦公室。（取自ONT官網）

聯邦調查局（FBI）28日持搜索令，突襲南加多住宅及辦公地點。圖為FBI日前在加...
聯邦調查局（FBI）28日持搜索令，突襲南加多住宅及辦公地點。圖為FBI日前在加州的突襲示意圖，非本案。美聯社

精華 FAQ

  • FBI搜索了西柯汶那華資EDI Media創辦人蘇彥韜的住宅與商業據點，另也涉及安大略市議員瓦普納、縣政委員哈格曼、律師Frank Lizarraga相關地點，以及安大略國際機場。

  • 由於法院核發的搜索令被密封，FBI沒有說明調查性質、搜索原因與目標，也未透露各被搜索地點之間是否有關聯，因此整起行動的真正背景仍不明朗。

  • 西柯汶那市府表示知悉執法行動但缺乏細節；市議員稱居民紛紛詢問。聯邦眾議員Norma Torres則對多名官員遭搜索深感憂慮，並強調對各級政府貪腐零容忍。

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