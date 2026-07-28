全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸

加州公校系統全國排名31。南加州ABC聯合學區的惠堤尼高中名列加州最佳高中。（取自ABC聯合學區網頁）

Yahoo新聞報導，美國個人理財支援公司WalletHub最近對全美公立學校系統進行評估，按多項因素如標準考試成績、安全狀況和輟學率等，將全國50個州及哥倫比亞特區的公立學校系統排名，榮膺最優系統的首五位依次來自麻州、康乃狄克州 、紐澤西州、新罕布夏州 及威斯康辛州，加州 則排名第31。

WalletHub的評估檢視32項加權指標，按照這些指標分為兩類，包括品質（佔總分80%）和安全狀況（占總分20%），以察視各公立學校系統的優劣。

在品質評估方面，考慮因素包括畢業率、標準化考試成績和師生比例等；安全狀況因素則參考吸毒率、校園霸凌、槍擊事件及違紀事件的統計數據。

此項分析亦使用了美國人口普查局、教育部、全美教育統計中心、聯邦疾病防治中心、青少年司法與犯罪預防辦公室、媒體「美國新聞與世界報導」，以及大學理事會等機構的數據。

WalletHub把評估結果按各州的公立學校系統作出排名，最優的首五州如下：

第1位：麻州。麻州擁有全美最佳的公立學校系統，其整體品質排名第1，安全狀況排名第2。州內四年級和八年級的數學和閱讀成績均為全美最高，且學生在大學先修課程考試（Advanced Placement exams，簡稱AP考試）中獲得3分或以上成績的比例也高於所有州。

第2位：康乃狄克州。州內的公立學校系統在品質方面排名第3，安全狀況排名第6。州內的大學入學ACT成績優異，師生比例名列全美第7，校園內非法毒品氾濫率為全國最低。

第3位：紐澤西州。州內公立學校四年級和八年級學生的閱讀測驗成績排名全國第2，數學測驗成績則全國第5五；學校品質排名第2，安全狀況排名第20。全國最佳的700所學校中，來自此州的占了8.5%。

第4位：新罕布夏州。。學校品質排名第4，安全狀況排名第15。輟學率為全國第四低，四年級和八年級學生的閱讀和數學測驗成績均位居全美第四高。

第5位：威斯康辛州。學校品質排名第5，安全狀況排名第18。學生在大學入學標準考試SAT的成績中位數是全美第四優，與堪薩斯州並列。

此外，加州排名第31，其ACT成績中位數與麻州並列為全美第三高，高中生受到威脅或受傷比率為全國排名第二低，但師生比例卻全國墊底。

紐約州的公立學校系統排名第8，學校品質排名第6，安全狀況排名19。

德州則排名第32，其高中生受到威脅或受傷比率與愛達荷州並列第五高。