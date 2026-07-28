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好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

記者謝雨珊／即時報導
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許多好市多忠實顧客長期以來認為結帳流程有時相當耗時。（本報檔案照／記者李怡攝影）
許多好市多忠實顧客長期以來認為結帳流程有時相當耗時。（本報檔案照／記者李怡攝影）

儘管部分消費者對好市多Costco）會員費有所抱怨，但這家倉儲式會員制零售巨頭仍擁有零售業中最忠實的消費族群之一。隨著消費者越來越重視購物便利性，好市多近期持續改善結帳流程及數位體驗，並推出新的付款功能，會員可以將任何形式的Visa信用卡加入Costco App，用手機完成付款。

好市多最新一季財報顯示，美國及加拿大地區會員續約率達92.2%，全球會員續約率則為89.7%。即使面對日益激烈的市場競爭，大多數會員仍選擇持續續約，顯示好市多的會員制模式依然具有強大的黏著力。

不過，即使是好市多最忠實的會員，長期以來也有一項共同抱怨，就是結帳流程有時相當耗時。

根據The Street報導，由於好市多消費者往往一次購買大量商品，加上賣場購物車尺寸較大、店內人潮眾多，繁忙時段很容易出現長長的結帳隊伍。即使只是櫃檯付款過程中出現短暫延誤，也可能進一步造成整個賣場的人流瓶頸。

多年來，好市多一直以低價策略及充滿「尋寶感」的購物體驗吸引會員，但隨著消費者對快速、便利交易的需求增加，如何改善結帳效率也成為好市多提升會員體驗的重要方向。

近期，好市多更新數位會員卡功能，會員現在可以將任何Visa信用卡加入Costco App，並直接使用手機在好市多倉庫式門市完成付款。

過去，許多好市多消費者必須攜帶實體信用卡付款。只有好市多與花旗銀行（Citi）合作推出的Costco Anywhere Visa Card才能加入手機App，實現手機付款。新功能則讓會員可以將大部分Visa信用卡直接連結至數位會員體驗，在結帳時使用手機掃描會員卡後完成付款，無需再翻找錢包或皮包中的實體信用卡。

這項更新被認為是好市多針對會員長期以來「結帳不便」問題所做出的改善。對於習慣大量採購的消費者而言，更快速、便利的付款方式，有望減少結帳時間，也能降低繁忙時段的排隊壓力。

好市多執行長Ron Vachris在公司最近一次財報電話會議上表示，公司在數位體驗方面正取得「重大進展」，希望為會員打造更順暢、更便利的購物體驗，無論是在實體倉庫門市還是線上購物。

精華 FAQ

  • 會員現在可將任何形式的Visa信用卡加入Costco App，結帳時先掃描會員卡，再直接用手機完成付款，流程更簡化，也不必再翻找實體信用卡。

  • 主要是改善長期以來的結帳耗時問題。由於好市多常有大量採購、購物車大、尖峰時段人潮多，結帳隊伍容易變長，新功能有助於縮短等候時間。

  • 最新一季財報顯示，好市多美國及加拿大地區會員續約率達92.2%，全球會員續約率為89.7%，顯示其會員制模式仍具有相當高的黏著力。

Visa 好市多 Costco

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