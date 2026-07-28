郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人建議，善用會員福利、促銷活動及升等機會，有機會用較低價格入住更高級艙房。示意圖。（美聯社）

想住郵輪 豪華艙，不一定得多花大錢。一名幾乎每個月都搭郵輪的旅遊達人表示，今年搭乘的郵輪幾乎每趟都獲得艙房升等，有時甚至免費入住更高級房型，也曾只花30美元就升等Spa艙房。她分享，真正的秘訣不是運氣，而是善用郵輪公司的優惠制度與會員福利。

Parade報導，旅遊達人Zippy表示，自己多年來養成一個習慣，就是訂完郵輪後仍持續關注房價 變化。不少旅客認為完成訂房就萬事大吉，但郵輪票價和艙房價格其實經常調整，若需求下降、有人取消訂房，或郵輪公司推出限時促銷，更高等級艙房的價格可能下滑。她表示，只要發現花差不多的錢就能住到更好的房型，便會立即聯絡郵輪公司調整訂單，因此今年不少航程都順利升等。

除追蹤價格，她也建議固定搭乘同一、兩家郵輪公司，而不是每次都追求最低票價。多數郵輪品牌都設有會員忠誠計畫，累積航次後，除可享有優先登船、免費Wi-Fi、免費洗衣及特色餐廳優惠，也更有機會獲得艙房升等。

她認為，最容易被忽略的「秘密武器」，則是賭場接待員（Casino Host）。她表示，如果曾在船上娛樂場消費，不妨主動認識這位工作人員。除免費航程外，依照消費情況，還可能獲得船上消費金、免費特色餐廳、飲料套餐，甚至更好的艙房優惠。

她分享，有一次原本只差20美元就能從免費內艙升等到陽台房，但自己沒有主動詢問。賭場接待員得知後，直接協助補足差額，讓她順利入住陽台房。她笑說，自從認識對方後，才發現許多福利不一定會主動告知，「有時候，只要開口詢問，就可能有意想不到的驚喜。」

此外，她也建議旅客留意郵輪公司推出的各種限時優惠，例如免費Wi-Fi、船上消費金、飲料套餐或特色餐廳折扣。有些優惠即使完成訂房後仍可適用，重新調整訂單反而能節省數百美元。

如果透過旅行社訂房，也可能享有額外福利。她指出，部分旅行社能提供郵輪公司官網沒有的船上消費金、升等機會或專屬促銷，而且通常不會增加旅客的訂房成本。

最後，她分享自己多年搭郵輪最大的體會：最好的郵輪旅行，不一定是最昂貴的，而是旅程結束後，還有足夠預算再安排下一趟。她認為，真正懂得玩郵輪的人，並非花最多錢，而是懂得掌握促銷時機、會員制度及各種隱藏福利，用更少的預算享受更好的旅行體驗。