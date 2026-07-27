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Nike未來主義拖鞋9月開賣 2功能像在做足療

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Nike推出這款名為Air Zoom Hyperslide的高科技拖鞋，可以透過...
Nike推出這款名為Air Zoom Hyperslide的高科技拖鞋，可以透過控制按鈕或應用程式，調節鞋內產生的熱力和振動力，協助疲憊的足部復原。（Nike官網）

運動衣履大品牌Nike（耐吉，另譯耐克）將於今年9月底，再度推出另一款全新的高科技鞋履，是名為Air Zoom Hyperslide的未來主義拖鞋，透過熱力和振動功能，促進疲勞的足部復原。

這是Nike繼去年推出獲獎的Hyperboot之後，再次夥拍復健工具品牌 Hyperice，推出的另一款高科技鞋履。這款Air Zoom Hyperslide拖鞋，是Nike使用復健技術持續發展出不同產品的第二款成品。

紐約郵報報導，Nike於27日的新聞稿中公布這項產品。其售價為249美元，是使用Hyperboot壓縮靴技術打造的拖鞋，能助加強足部復原，不論是參加Hyrox訓練的運動員，或是全天需要持久站立的專業人士，又或介於兩者之間的所有人，這款拖鞋都能發揮復健作用。

報導指出，這款拖鞋具有未來主義的外觀，結合了熱力和振動功能，有助運動員在訓練後緩解肌肉崩緊，促進放鬆。鞋底採用Nike獲專利的Air Zoom氣墊，盡量擴大舒適度和復原效果。

但這款鞋的真正亮點在於其振動技術，就是在拖鞋的可調適綁帶內，有一可移除的磁性內藏體，提供三種級別的加熱效能，最高可達華氏117度；同時具三種級別的振動力，每15分鐘循環一次。

熱力和振動功能均可透過這內藏體的控制按鈕，或配套的Hyperice應用程式，進行自訂設定。

對上一次推出的創新鞋款Hyperboot，能為整個足部和踝部提供熱力和動態氣壓，而今次的新款拖鞋則專注於足背的熱力和振動。

在設計這款鞋時，Nike考慮了菁英運動員和一般運動員的意見，特別是他們期望結合隔震力、發熱和振動的三重功能。

Nike運動員創新高級總監哈特菲爾德（Tobie Hatfield）在新聞稿中表示：「我們希望打造一款能瞬即啟動復原的解決方案，使運動員感到更鬆弛、更有復健效能，以準備將其運動表現提升到另一高度。」

這新款拖鞋將於9月29日在Nike.com和Hyperice.com，以及全球指定的零售店發售。

精華 FAQ

  • Nike推出名為Air Zoom Hyperslide的未來主義拖鞋，主打熱力與振動兩項功能，目標是促進足部復原、放鬆肌肉並提升訓練後的舒適度。

  • 這是Nike繼Hyperboot後，再次與復健工具品牌Hyperice合作的產品。設計上延續復原科技概念，但更聚焦足背熱力與振動，並加入可調整設定。

  • 這款拖鞋將於9月29日正式發售，售價為249美元。消費者可在Nike.com、Hyperice.com，以及全球指定零售店購買。

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