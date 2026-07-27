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加州男駕帆船出海失聯1個月 靠3招竟活下來

編譯陳盈霖／即時報導
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加州男子從洛杉磯近海的塔利娜島出發，單艇航向夏威夷，途中失蹤30天。（取自Ava...
加州男子從洛杉磯近海的塔利娜島出發，單艇航向夏威夷，途中失蹤30天。（取自Avalon市府網頁）

加州郵報報導，39歲男子佐藤（Kai Sato）6月7日駕駛帆船，從卡塔利娜島（Catalina Island）出發，行駛於太平洋。然兩周後因帆船桅桿斷裂、燃料耗盡，手機沒電，通訊中斷。失聯超過一個月後，終被人發現於夏威夷外海漂流，奇蹟獲救。

「我當時就像坐以待斃的鴨子（Sitting duck），一隻毫無反抗能力的獵物，只能被洋流一路往南帶離原本航線」佐藤接受夏威夷即時新聞（Hawaii News Now）訪問時表示，「我當時整整哭了一星期，海浪將我愈推愈遠，我就這樣一路漂流，非常痛苦。我甚至覺得不如發動引擎讓自己窒息，就這樣結束生命。」

然而，歷經五天的絕望後，佐藤重燃求生希望。他用聚氯乙烯（PVC）水管和獨木舟槳，設法先暫時修復帆船。為了活下去，他靠著船上剩餘的燕麥粥充飢，吃著自己跳進船內的魚和魷魚，收集海水蒸發後凝結在桶中的淡水引用。「我就是舔著那些凝結的水活下來。」

他花了近一個月，帆船才重新漂回加州與夏威夷間主要航道。直到日前，一艘航向夏威夷群島的貨櫃船經過，將他救起，結束這段幾乎絕望的漂流。

根據他拍攝的影片，帆船桅桿斷裂，小小的船隻在太平洋巨浪中劇烈顛簸，不斷與海浪、洋流搏鬥。另一張由貨櫃船「帕夏夏威夷號」（Pasha Hawaii）拍攝的救援影片，也清楚看見斷裂的帆船漂浮於海面上，帆船受損嚴重。救援人員兩度嘗試放下繩梯，才順利將佐藤救上貨輪。

經過數周與世隔絕的漂流，佐藤一登上貨櫃船，終於換上乾淨衣物與食物。回憶獲救當下心情，他說「我簡直欣喜若狂，你知道嗎？我高興得一直哭。他們拿水果與水給我，對我非常好。」

這位獨自航行的水手表示，目前暫時住在夏威夷親戚家休養，未來仍希望搭乘一艘更大的船隻，繼續前往菲律賓的航程。

精華 FAQ

  • 他從卡塔利娜島出發後，帆船在海上遇到桅桿斷裂、燃料耗盡與手機沒電等問題，通訊因此中斷，之後又被洋流一路帶離原航線，才會失聯這麼久。

  • 佐藤靠船上剩餘的燕麥粥充飢，吃進船內的魚和魷魚，並收集海水蒸發後凝結的淡水飲用；他也用PVC水管和獨木舟槳暫時修復帆船，撐到獲救。

  • 一艘航向夏威夷群島的貨櫃船經過時發現他，兩度放下繩梯才成功把他救上船；登船後他換上乾淨衣物、吃到食物與喝到水，並暫住夏威夷親戚家休養。

加州 夏威夷

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