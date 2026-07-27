我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學兄弟會痛毆兩新人幾乎致死 特勤局探員被控罪

網傳「黑暗洗澡」改善睡眠品質 女子親測兩周：數字會說話

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新...
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL）服務，使用範圍也從過去的非必要性消費，逐漸擴大至購買日常雜貨、支付房租，甚至醫療與水電帳單。然而，專家警告，若無法按時還款，「先買後付」可能讓消費者陷入「借新還舊」的債務循環。

根據美國聯邦準備理事會估算，「先買後付」業者2025年提供的消費信貸產品規模接近1570億美元，較2024年的1160億美元大幅增加。LendingTree最新調查也顯示，44%的美國人預計未來六個月內申請「先買後付」貸款，其中13%預計申請三筆或以上。

非營利信用諮詢機構Money Management International執行長Jim Triggs表示，不少消費者之所以轉向「先買後付」，是因為信用卡額度已經用盡，「先買後付」反而成為他們維持日常生活的最後選擇。根據紐約聯邦儲備銀行數據，美國信用卡債務今年第一季已達1.25兆美元，較去年同期增加5.9%。

CNBC報導，40歲的Ashley Reed是其中一例。她表示，兩年前母親在兩人度假期間突發腦動脈瘤破裂，她為支付醫療與照護相關費用，不僅刷爆信用卡，還花費約2500美元將母親搭乘救護車送回巴爾的摩。信用卡額度用盡後，她開始使用「先買後付」服務應付日常開支，甚至連購買雜貨也依賴分期付款。

Reed表示，她至今沒有錯過「先買後付」的還款期限，因為清楚了解逾期代價，但她仍感到難以擺脫債務壓力。

事實上，現在有不少人將「先買後付」付費模式從購物工具變成部分家庭的生活周轉方式。LendingTree今年3月針對超過2000名成年人進行的調查顯示，29%的「先買後付」使用者曾用這類短期貸款購買雜貨，比例較2024年的14%明顯增加；18%曾用於汽車維修或保養，13%則用來支付房租。

另一項由消費者權益組織Protect Borrowers委託Data for Progress進行的調查則發現，在曾使用「先買後付」貸款的受訪者中，42%曾用於支付醫療或牙科費用，39%則用來繳納水電等公用事業帳單。

然而，「先買後付」的普及也伴隨還款風險。LendingTree調查顯示，47%的「先買後付」使用者過去一年曾出現逾期還款，高於2024年的34%。目前多數「先買後付」採用「Pay in 4」模式，通常免利息，消費者先支付25%，其餘款項在約六周內分三期付清。但部分服務則採用六至八周內分五期還款，並收取利息。

Protect Borrowers最新報告指出，2026年帶有利息的「先買後付」分期貸款已占年度放款量超過37%，接近2021年兩倍。部分服務的逾期費用每期可達7至8美元，利息與融資費用最高更可能達到36%。

不過，業界團體認為，「先買後付」仍是消費者因應高物價的重要工具。美國金融科技委員會執行長Phil Goldfeder表示，消費者越來越傾向選擇具有彈性且條款透明的分期付款方案；金融科技協會也認為，將消費拆分為四期、以零至低利率付款，是一種理財方式，而非財務風險。

精華 FAQ

  • 主要原因是通膨持續推高日常開支，許多人信用卡額度已滿，只能把BNPL當成支付買菜、房租、醫療與水電帳單的最後選擇。

  • 美國聯準會估算，BNPL業者2025年提供的消費信貸接近1570億美元，高於2024年的1160億美元，顯示需求與使用規模都在快速擴大。

  • BNPL雖可分期且多半零利率，但逾期費、利息與融資成本可能很高，若無法準時還款，容易形成債務循環；不過業界認為它仍能幫助消費者應付高物價。

貸款

上一則

一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國

下一則

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

延伸閱讀

華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場

華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場
理財作家拉姆齊：美國人最浪費錢的7個習慣

理財作家拉姆齊：美國人最浪費錢的7個習慣
小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別
食品價格飆50年新高 迫美國人精算每一餐 買菜選打折

食品價格飆50年新高 迫美國人精算每一餐 買菜選打折
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

高收入者也愛撿便宜？新調查揭他們最愛逛這超市

熱門新聞

好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
多位好市多員工在社群平台Reddit論壇分享的經驗，各門市蔬果的新鮮度可能有所差異，通常反映門市蔬果團隊的品管情況。（本報檔案照）

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

2026-07-21 20:29
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧