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一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國

記者王若然/即時報導
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密西根州渥太瓦縣（Ottawa County）Grand Haven Towns...
密西根州渥太瓦縣（Ottawa County）Grand Haven Township一棟住宅內發生滅門血案，警研判為自殺謀殺案。（谷歌地圖）

每日郵報報導，美國密西根州渥太瓦縣（Ottawa County）警方最新調查顯示，7月24日造成一家八口喪命的Grand Haven Township滅門血案，已確認為殺人後自殺案件。

47歲的Kristopher Karolkiewicz與其39歲的妻子Amanda「Mandy」Karolkiewicz，以及六名年齡介於5歲至15歲的子女，24日上午被發現陳屍於他們當地市值75萬美元住宅內。

案發之初，官方原將此事列為「可疑案件」，因所有死者皆於火勢蔓延前身中槍傷。直至本27日，渥太瓦縣警長辦公室證實，他們研判Kristopher開槍殺害妻子與六名子女後，隨即在住宅內多處縱火。確切起火方式仍待釐清。

警方表示，Amanda與六名子女的死因已列為「他殺」，Kristopher的死因則列為「自殺」。

六名子女中，四人為Kristopher的親生子女，另兩人則為夫婦倆收養。警方尚未公布子女姓名，僅透露其中四名兒子分別為15歲、12歲、11歲與5歲，另兩名女兒皆為11歲。根據臉書上的一張照片，夫妻倆與兩名亞裔養女曾在中國城市拍照，2養女疑似來自中國。

當地福斯電視台Fox 17報導指出，火場中的家中寵物也因吸入濃煙而死亡，寵物數量目前不明。

就在警方公布最新調查結果前數小時，外界得知這個家庭此前已接連遭逢兩起悲劇。Amanda的父母Becky及Steve Lawwill六年前才痛失愛子Allston Lawwill。WSYM-TV報導，28歲的Allston Lawwill於新冠疫情期間開始使用古柯鹼與鴉片類藥物並迅速成癮，數月後獨自搬到Lansing居住，與妻子Kassandra及三名子女分居，最終於2020年11月25日被發現身亡，且已離世三天，生前最後一次聯繫對象是他的妻子。

此外，根據一個家族募款頁面，Amanda與Allston還有另一名小弟Dillan，同樣已經過世，詳細情況並未對外公開。在痛失女兒、女婿與外孫之後，Becky形容這是「發生在一家八口身上、如此醜陋的事」。

Amanda與Kristopher於2009年結婚。他們最小的孩子本將進入Peach Plains Elementary就讀幼稚園，Amanda正是該校老師；最年長、15歲的孩子則剛升上高中，最近剛開始上駕駛訓練課程。

案發翌日，Grand Haven Area Public Schools隨即對外表示願意提供社區支持。校監Kristin Perkowski在聲明中表示，校方沉痛獲悉稍早發生一起造成多人喪生、其中包含數名學齡兒童的重大事件；她強調，無論後續細節如何演變，這都是一起令人心碎、對社區而言是悲劇性的損失，校方將全力關懷所有受影響的人，並理解社區中許多人可能處於哀傷與難以消化此消息的狀態中。

Amanda生前擔任Grand Haven Township地區公立學區的代課老師，今年1月才獲學區在社群媒體上公開表揚。

精華 FAQ

  • 渥太瓦縣警方已將此案定調為殺人後自殺，認為47歲的Kristopher Karolkiewicz先槍殺39歲妻子與6名子女，再在住宅內縱火，最後死於自殺。

  • 死者包括47歲的Kristopher、39歲妻子Amanda，以及6名介於5歲到15歲的子女。警方將Amanda與子女列為他殺，Kristopher則列為自殺，火勢細節仍在釐清。

  • 報導指出，夫妻倆收養的2名女兒皆為11歲，且從臉書照片可見他們曾與2名亞裔養女在中國城市合影，因此外界推測2名養女可能來自中國。

亞裔 密西根州

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