南加按摩店掃黃 2中國女子眼神引警方注意 原因...

洛杉磯警方近日突襲南灣地區多家按摩店，發現疑似賣淫及人口販運跡象。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯 警方近日突襲南灣地區三家按摩店，臥底探員在店內發現疑似賣淫活動，多名女性及店家被開具罰單。不過，警方表示，其中兩名來自中國的女子呈現遭勞工販運或人口販運的典型跡象，可能並非自願從事相關工作。警方表示，此類案件不僅涉及查緝色情交易，更重要目標還包括辨識並解救受困店內的受害者。

ABC7電視台報導，ABC7調查團隊獲准隨同洛杉磯市警局探員，直擊此次針對南灣按摩店的執法行動。警方指出，南加州 的賣淫活動不只出現在街頭，也可能藏在水療中心及按摩店緊閉的大門後，而部分在店內工作的女子可能受到人口販運組織控制。

警方首先進入托倫斯市（Torrance）一家水療按摩店。洛杉磯市警局警察Juan Terrazas表示，臥底探員若在店內被提出以金錢交換性行為，其他警員便會逐一進入房間搜索。

一名臥底探員表示，警方在店內發現多個保險套，部分女子腳穿細高跟鞋，衣著也不像一般按摩治療師。其中一名女子甚至試圖將自己反鎖在房間內。警方稱，一名女員工同意以160美元與臥底警員發生性行為，隨後因涉嫌招攬賣淫被開具罰單。

探員之後前往海港市（Harbor City）以東另一家按摩店。臥底警員完成交易後，多名警員進入店內詢問工作人員並搜索證據。警方發現，店內有兩名來自中國的女子，懷疑她們並非完全出於自願工作。

一名臥底探員說，兩人都呈現遭勞工販運或人口販運的典型跡象，「從她們的眼神就能看出來，她們是受害者。」

Terrazas表示，警方在此類店家經常遇到疑似人口販運受害者。她們多半來自其他國家，原先被承諾到美國後可獲得工作機會，但抵達後才被告知必須償還赴美所欠高額費用，因而遭強迫從事特定工作還債。

警方在第二家按摩店向一名女子開出涉嫌招攬賣淫的罰單，店家也因現場沒有經理或主管，以及按摩房內疑似設置影音錄影設備等違規情況遭開罰。

執法人員最後前往附近第三家按摩店。臥底探員稱，店內有人提出以40美元提供一種性服務、60美元提供另一種性服務。

儘管警方對涉嫌賣淫的個別女性開罰，Terrazas強調，執法行動重點之一是協助身陷困境的女子，「我們的努力是希望救出其中一些人，有些女孩確實需要幫助。」

警方表示，兩名被懷疑是人口販運受害者的中國女子目前已不再與探員交談，也不願配合調查，因此其遭遇及幕後是否有人操控，仍有待進一步釐清。