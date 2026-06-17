鄭麗文訪美「紀念封」作者 是集郵界成就斐然的他

當天適逢6月14日美國總統川普生日，魏進發也設計川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 訪美最後一天，許多僑胞在14日洛杉磯 僑宴現場，收到別具意義的紀念禮物，一張專為鄭麗文此次參與僑宴設計製作的「紀念封」。這份紀念品的幕後推手，是美國華人圈集郵界成就斐然的魏進發（Richard Wei）。

今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作了專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前他特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於紀念封最重要的價值在於郵戳日期必須與紀念事件同一天，因此無法提前完成製作，且時間相當緊迫，讓他一路忙到活動開始前仍在趕工。

他說，原本計畫製作約1200份、讓現場每人都能收到一張，但因時間不足，最後僅完成超過500份。

魏進發表示，紀念封由信封、郵票與郵戳組成，用途是紀念特定事件或重要人物的紀念日。6月14日同時也是美國總統川普生日，他也設計了川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。

事實上，魏進發一直將製作紀念封、首日封視為畢生志業。從7歲開始接觸郵票至今，魏進發的集郵人生已超過60年，不僅收藏豐富，更長期透過郵政紀念品記錄歷史與推動中美文化交流。

魏進發出生於越南華僑家庭，從小便對郵票產生濃厚興趣。7歲那年，他利用放學時間到書店欣賞、收集郵票，從此一頭栽進集郵世界。1980年，20多歲的他以越南難民身分搭船赴美，途中卻遭海盜洗劫，多年珍藏的十多本集郵冊全數被奪走。「當時真的非常難過。」

魏進發回憶，正是這段經歷讓他立下心願，希望有朝一日能進入郵局工作，「這樣每天都可以看到郵票。」來到美國後，他在南加州輾轉從事多項工作，最終如願進入洛杉磯郵政局擔任分信員。憑藉對集郵的專業與熱情，後來更受邀擔任郵局媒體發言人。

魏進發數十年來陸續推出超過630個系列的紀念封及首日封作品，每個系列又包含多款不同設計。他的作品也獲得中美多家重要機構收藏，包括中國國家博物館、美國歷史博物館、白宮文物珍藏館，以及尼克森總統圖書館和博物館等知名典藏單位。

長年來對郵政文化與社區服務的投入，也讓魏進發獲得美國主流社會肯定。2011年，他榮獲「艾利斯島傑出移民獎」（Ellis Island Medal of Honor），成為當年全美106位獲獎者之一。據了解，他不僅是該獎項歷史上唯一獲獎的越南華僑，也是歷屆唯一以美國聯邦優秀公務員身分獲此殊榮者。

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於無法提前完成製作，讓魏進發（見圖）一路忙到活動開始前仍在趕工。（記者謝雨珊／攝影）

今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）