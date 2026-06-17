我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥轟VAR裁判雙標

「機票失效」聯繫客服是騙局？美聯航乘客損失3000元

鄭麗文訪美「紀念封」作者 是集郵界成就斐然的他

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當天適逢6月14日美國總統川普生日，魏進發也設計川普生日紀念封，以此為川普慶生並...
當天適逢6月14日美國總統川普生日，魏進發也設計川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美最後一天，許多僑胞在14日洛杉磯僑宴現場，收到別具意義的紀念禮物，一張專為鄭麗文此次參與僑宴設計製作的「紀念封」。這份紀念品的幕後推手，是美國華人圈集郵界成就斐然的魏進發（Richard Wei）。

今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作了專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前他特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於紀念封最重要的價值在於郵戳日期必須與紀念事件同一天，因此無法提前完成製作，且時間相當緊迫，讓他一路忙到活動開始前仍在趕工。

他說，原本計畫製作約1200份、讓現場每人都能收到一張，但因時間不足，最後僅完成超過500份。

魏進發表示，紀念封由信封、郵票與郵戳組成，用途是紀念特定事件或重要人物的紀念日。6月14日同時也是美國總統川普生日，他也設計了川普生日紀念封，以此為川普慶生並留作紀念。

事實上，魏進發一直將製作紀念封、首日封視為畢生志業。從7歲開始接觸郵票至今，魏進發的集郵人生已超過60年，不僅收藏豐富，更長期透過郵政紀念品記錄歷史與推動中美文化交流。

魏進發出生於越南華僑家庭，從小便對郵票產生濃厚興趣。7歲那年，他利用放學時間到書店欣賞、收集郵票，從此一頭栽進集郵世界。1980年，20多歲的他以越南難民身分搭船赴美，途中卻遭海盜洗劫，多年珍藏的十多本集郵冊全數被奪走。「當時真的非常難過。」

魏進發回憶，正是這段經歷讓他立下心願，希望有朝一日能進入郵局工作，「這樣每天都可以看到郵票。」來到美國後，他在南加州輾轉從事多項工作，最終如願進入洛杉磯郵政局擔任分信員。憑藉對集郵的專業與熱情，後來更受邀擔任郵局媒體發言人。

魏進發數十年來陸續推出超過630個系列的紀念封及首日封作品，每個系列又包含多款不同設計。他的作品也獲得中美多家重要機構收藏，包括中國國家博物館、美國歷史博物館、白宮文物珍藏館，以及尼克森總統圖書館和博物館等知名典藏單位。

長年來對郵政文化與社區服務的投入，也讓魏進發獲得美國主流社會肯定。2011年，他榮獲「艾利斯島傑出移民獎」（Ellis Island Medal of Honor），成為當年全美106位獲獎者之一。據了解，他不僅是該獎項歷史上唯一獲獎的越南華僑，也是歷屆唯一以美國聯邦優秀公務員身分獲此殊榮者。

為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500...
為趕上6月14日當天的郵戳日期，在僑宴開始前特地趕往郵局蓋章，親手製作超過500張首日封贈送給現場僑胞。由於無法提前完成製作，讓魏進發（見圖）一路忙到活動開始前仍在趕工。（記者謝雨珊／攝影）

今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重...
今年71歲的魏進發，特地為鄭麗文製作專屬紀念封，以紀念她參訪洛杉磯並出席僑宴的重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 現場僑胞收到的是由魏進發專為鄭麗文此次行程設計製作的紀念封，屬於首日封形式，結合郵票與當日郵戳，具有紀念她參訪洛杉磯的重要意義。

  • 因紀念封最重視郵戳日期必須與事件同一天，他必須在6月14日當天到郵局蓋章，無法提前完成，加上時間緊迫，原訂一千二百份最後只做出五百多份。

  • 魏進發自七歲開始集郵，從難民赴美後進入洛杉磯郵政局工作，後來成為媒體發言人，累計推出逾630個系列作品，並獲多家博物館與Ellis Island獎肯定。

洛杉磯 國民黨 鄭麗文

上一則

客服還是騙局？美聯航乘客損失3000元

延伸閱讀

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗

鄭麗文訪洛談兩岸：以智慧取代對抗
鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持

鄭麗文洛杉磯僑宴爆滿 孫中山後代到場支持
「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧

「有魅力」vs「畫大餅」 鄭麗文表現洛僑界評價分歧
鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩
世界盃開打 紀念金幣、郵票發行 體現足球運動特色

世界盃開打 紀念金幣、郵票發行 體現足球運動特色
鄭麗文出席波士頓僑宴 呼籲放下兩岸各自重大爭議

鄭麗文出席波士頓僑宴 呼籲放下兩岸各自重大爭議

熱門新聞

好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41

超人氣

更多 >
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應