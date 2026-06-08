手速要快 Chipotle送出5.3萬份免費餐點 全美開搶

Chipotle Burrito Bowl是本次5萬3000份免費餐點的主打。（Chipotle網站）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Chipotle宣布總冠軍賽後送出五萬三千份免費主餐。

Chipotle宣布總冠軍賽後送出五萬三千份免費主餐。 重點二： 活動採先到先得，需搶到X平台隱藏關鍵字並簡訊回傳。

活動採先到先得，需搶到X平台隱藏關鍵字並簡訊回傳。 重點三：全美滿十三歲者可參加，洛杉磯與南加州門市也適用。

NBA總冠軍賽尚未分出勝負，全美吃貨已經準備開搶。總部位於橙縣 新港灘的快餐連鎖品牌Chipotle 8日宣布，將在6月總NBA冠軍系列賽結束後送出5萬3000份免費餐點。活動向全美開放，洛杉磯 及南加州民眾都有有機會免費吃到人氣墨西哥餐食，但手速要快。

知名連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill此次推出的「53 Years. 53 Real Ingredients（53年、53種真實食材）」全國促銷活動，將在今年男子職業籃球總冠軍賽結束後，向全美民眾送出5萬3000份免費餐點。Chipotle表示，今年總冠軍賽的兩支球隊—New York Knicks和San Antonio Spurs，都與1973年有特殊淵源。1973年是尼克隊上一次奪冠的年份，也是馬刺隊展開聖安東尼奧籃球歷史的重要年份。Chipotle藉此強調品牌使用的53種真實食材，因此推出「53年、53種真實食材」活動，並送出5萬3000份免費餐點作為慶祝。

根據活動規則，總冠軍決出後，Chipotle將在X平台發布一組隱藏關鍵字。民眾只要第一時間找到該關鍵字，並以手機簡訊將關鍵字傳送至「888-222」，即可參與搶餐活動。前5萬3000名成功發送簡訊且符合資格的參與者，將收到一組免費主餐兌換碼。 獲得兌換碼後，可在全美參與活動的Chipotle門市、官方網站或App使用。免費項目包括Burrito（墨西哥捲餅）、Burrito Bowl（捲餅碗）、三個Taco套餐、沙拉和Quesadilla（僅限數位訂單）。但酪梨醬、額外肉類、起司醬、飲料及配菜等附加項目仍需另外付費。

免費送餐活動向全美開放，凡年滿13歲以上居民均可參加，南加州及洛杉磯地區數百家Chipotle門市皆可使用兌換碼。

值得注意的是，目前總冠軍系列賽最晚將於6月19日結束，若其中一隊提前贏得四場勝利，活動也可能提早展開。活動採「先到先得」方式進行，有意參加者建議最好提前關注X平台Chipotle官方帳號動態，把Chipotle捲餅帶回家。