我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

古巴西部外海6.1地震民眾驚逃 傳佛州也有感

H-1B簽證費加收10萬元 聯邦法官喊「停」

手速要快 Chipotle送出5.3萬份免費餐點 全美開搶

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Chipotle Burrito Bowl是本次5萬3000份免費餐點的主打。（...
Chipotle Burrito Bowl是本次5萬3000份免費餐點的主打。（Chipotle網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Chipotle宣布總冠軍賽後送出五萬三千份免費主餐。
  • 重點二：活動採先到先得，需搶到X平台隱藏關鍵字並簡訊回傳。
  • 重點三：全美滿十三歲者可參加，洛杉磯與南加州門市也適用。

NBA總冠軍賽尚未分出勝負，全美吃貨已經準備開搶。總部位於橙縣新港灘的快餐連鎖品牌Chipotle8日宣布，將在6月總NBA冠軍系列賽結束後送出5萬3000份免費餐點。活動向全美開放，洛杉磯及南加州民眾都有有機會免費吃到人氣墨西哥餐食，但手速要快。

知名連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill此次推出的「53 Years. 53 Real Ingredients（53年、53種真實食材）」全國促銷活動，將在今年男子職業籃球總冠軍賽結束後，向全美民眾送出5萬3000份免費餐點。Chipotle表示，今年總冠軍賽的兩支球隊—New York Knicks和San Antonio Spurs，都與1973年有特殊淵源。1973年是尼克隊上一次奪冠的年份，也是馬刺隊展開聖安東尼奧籃球歷史的重要年份。Chipotle藉此強調品牌使用的53種真實食材，因此推出「53年、53種真實食材」活動，並送出5萬3000份免費餐點作為慶祝。

根據活動規則，總冠軍決出後，Chipotle將在X平台發布一組隱藏關鍵字。民眾只要第一時間找到該關鍵字，並以手機簡訊將關鍵字傳送至「888-222」，即可參與搶餐活動。前5萬3000名成功發送簡訊且符合資格的參與者，將收到一組免費主餐兌換碼。 獲得兌換碼後，可在全美參與活動的Chipotle門市、官方網站或App使用。免費項目包括Burrito（墨西哥捲餅）、Burrito Bowl（捲餅碗）、三個Taco套餐、沙拉和Quesadilla（僅限數位訂單）。但酪梨醬、額外肉類、起司醬、飲料及配菜等附加項目仍需另外付費。

免費送餐活動向全美開放，凡年滿13歲以上居民均可參加，南加州及洛杉磯地區數百家Chipotle門市皆可使用兌換碼。

值得注意的是，目前總冠軍系列賽最晚將於6月19日結束，若其中一隊提前贏得四場勝利，活動也可能提早展開。活動採「先到先得」方式進行，有意參加者建議最好提前關注X平台Chipotle官方帳號動態，把Chipotle捲餅帶回家。

精華 FAQ

  • 活動主題是「53 Years. 53 Real Ingredients」，以53種真實食材為核心，並結合NBA總冠軍賽話題，推出5萬3000份免費主餐回饋全美消費者。

  • 總冠軍決出後，Chipotle會先在X平台公布隱藏關鍵字，民眾須立刻找到關鍵字，再用手機簡訊傳至888-222，前5萬3000名符合資格者可拿兌換碼。

  • 活動開放全美年滿13歲者參加，兌換碼可在參與門市、官網或App使用，能兌換Burrito、Burrito Bowl、三個Taco套餐、沙拉與Quesadilla等。

Chipotle 橙縣 洛杉磯

上一則

為600元報銷費炒了他 摩根大通遭判賠425萬

延伸閱讀

尼克隔27年重返總冠軍賽 MTA將賓州車站改為球隊主題 華人打卡

尼克隔27年重返總冠軍賽 MTA將賓州車站改為球隊主題 華人打卡
速食也能吃得健康？營養師點名這幾樣別踩雷

速食也能吃得健康？營養師點名這幾樣別踩雷
迎世界盃 餐飲品牌紛推限定商品、球星收藏杯、免費門票

迎世界盃 餐飲品牌紛推限定商品、球星收藏杯、免費門票
NBA／尼克隊賠率再下降 被看好奪下53年以來首冠

NBA／尼克隊賠率再下降 被看好奪下53年以來首冠
為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令

為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令
尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
Trader Joe's新款托特包6.17開搶 這次可愛又實用

Trader Joe's新款托特包6.17開搶 這次可愛又實用