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加州州長選舉 希爾頓可望11月決戰貝西拉

洛杉磯訊
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希爾頓於2026年4月獲得總統川普公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競...
希爾頓於2026年4月獲得總統川普公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競爭激烈初選中的支持動能。（取自希爾頓競選官網）

在競爭激烈、共有61候選人參選的加州州長初選中，目前計票工作仍在持續進行，但領先格局已逐漸明朗。截至發稿，共和黨候選人、前福斯新聞評論員希爾頓（Steve Hilton） 以約28%的得票率暫時領先民主黨候選人、前聯邦衛生與公共服務部長貝西拉（Xavier Becerra），後者約為25%。貝西拉目前領先第三名的民主黨億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)約5%。若趨勢持續，希爾頓與貝西拉將進入11月決選。

據KTLA電視新聞報導，民主黨億萬富翁候選人史泰爾（Tom Steyer ）目前以約20%居第三名，共和黨候選人、河濱縣警局長彼安科（Chad Bianco ）則以約11%排名第四。

加州採「前兩名晉級制」（Top-Two Primary），意味無論政黨歸屬，得票最高的兩名候選人將直接進入最終對決。

在漢庭頓灘的造勢活動中，希爾頓對支持者表示，改變真的正在到來，加州的改變已經迫在眉睫。

希爾頓2026年4月獲總統川普公開背書，被認為對其選情帶來助力，也強化其在競爭激烈初選中的支持動能。

另一方面，民主黨候選人貝西拉則在初選後段成功上升至第二位，從原本擁擠的民主黨陣營中突圍。他曾任加州檢察長，並在拜登政府時期擔任聯邦衛生與公共服務部長。

分析指出，若貝西拉進入11月決選，將可能受益民主黨選票整合效應。加州目前登記民主黨選民比共和黨多約500萬，在多候選人分散票源的初選後，民主黨選票有望在決選集中。

在2日晚的造勢活動中，貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝。11月，我們來了。」展現進入決選的信心。

貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝你們。11月，我們來了。」展現對進入決選的信...
貝西拉向支持者表示：「加州，非常感謝你們。11月，我們來了。」展現對進入決選的信心。（取自貝西拉競選官網）

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