我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

華航紐約總經理李文儀 把台灣元素帶上紐約高空

加州女隆胸、提臀術竟被取腎臟 妹妹和朋友腎臟也沒了

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州女在墨西哥做隆乳、提臀手術，竟被摘取腎臟。（示意圖取自Pexels.com）
加州女在墨西哥做隆乳、提臀手術，竟被摘取腎臟。（示意圖取自Pexels.com）

加州一名女子前往墨西哥做隆乳、提臀等整形手術，術後返美感覺身體不適，經醫院檢查發現，整形手術過程中，她竟然在毫不知情時被摘除一個腎臟。更恐怖的是，一同前往墨西哥整形的的妹妹和朋友，也在手術中被取走腎臟。

據Newsbreak等媒體報導，髮型師達珍（Chanel Darjean，音譯）日前在抖音上分享一名顧客的恐怖經歷，視頻觀看量已超過幾萬人次。達珍敘述，這名加州女子前往墨西哥，計畫進行隆乳、提臀等整形手術，對方提供詳細的術前諮詢、術後照護說明，最讓女子動心的是，墨西哥這家整容院的價格遠低於美國本地行情。

達珍指出，女子還向妹妹與朋友推薦這家整容院，對方建議三人一同接受療程，承諾為三位女性提供「更大的術後康復公寓」，並由同一名照護人員看顧，整體安排看似非常周全。「整形手術後，她們在墨西哥當地護理兩周，一切感覺都很好。」達珍表示，但當事人返回美國後，才發現身體不適。

女子趕緊前往醫院檢查，結果讓人十分震驚，醫生發現她的一個腎臟已被取走。同行的妹妹與友人聽聞後非常害怕，也前往醫院檢查，結果發現她們的腎臟也沒了。「原本只是想做美容手術，結果卻少了一個腎。」達珍表示，分享自己顧客的經歷，是想讓更多人知道，「這個整容的地方真是太瘋狂了。」這位髮型師呼籲所有考慮出國做整形手術的女性，一定要理性思考，「我們都想讓自己看起來更漂亮，但需要做出明智的決定。 」媒體正在聯繫達珍以獲取更多細節。

新聞報導指出，赴墨西哥進行醫療或美容整形手術價格遠低於美國，這是吸引不少消費者的主要原因。在墨西哥執業的整形外科醫生William Parada表示，墨西哥整形手術費用「通常比美國低40%到70%」，價格低廉是「醫療旅遊（medical tourism）」行業最近幾年興起的原因之一。

墨西哥CMQ醫院在其網站上提供一張價格對比圖，列出美國整形手術患者在墨西哥或泰國等地可節省多少費用。根據該圖表，在某些情況下，美國人甚至可以節省高達89%的費用，即使非整形手術也是如此。CMQ稱，美國心臟瓣膜置換手術費用約為17萬美元，而墨西哥僅需2.7萬美元。

報導提及，墨西哥當地也有品質好、獲國際認證的醫院提供整形手術。但消費者需仔細辨別，如果一些整形醫生報價低得可疑，那就需及時踩煞車。「價格太低，就應該問問自己，這些風險是否值得。」一位評論者表示，她不會去價格只有一半的診所，「從根本上說，我認為一分錢一分貨。」

世報陪您半世紀

加州 墨西哥

上一則

南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

延伸閱讀

十分鐘手術收費2.8萬 合理的醫療價格如何界定？

十分鐘手術收費2.8萬 合理的醫療價格如何界定？
溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌
金凱瑞領獎「面容大崩壞」網友喊認不出 整型醫解析

金凱瑞領獎「面容大崩壞」網友喊認不出 整型醫解析
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤
醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰