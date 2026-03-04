加州女隆胸、提臀術竟被取腎臟 妹妹和朋友腎臟也沒了

加州女在墨西哥做隆乳、提臀手術，竟被摘取腎臟。（示意圖取自Pexels.com）

加州 一名女子前往墨西哥 做隆乳、提臀等整形手術，術後返美感覺身體不適，經醫院檢查發現，整形手術過程中，她竟然在毫不知情時被摘除一個腎臟。更恐怖的是，一同前往墨西哥整形的的妹妹和朋友，也在手術中被取走腎臟。

據Newsbreak等媒體報導，髮型師達珍（Chanel Darjean，音譯）日前在抖音上分享一名顧客的恐怖經歷，視頻觀看量已超過幾萬人次。達珍敘述，這名加州女子前往墨西哥，計畫進行隆乳、提臀等整形手術，對方提供詳細的術前諮詢、術後照護說明，最讓女子動心的是，墨西哥這家整容院的價格遠低於美國本地行情。

達珍指出，女子還向妹妹與朋友推薦這家整容院，對方建議三人一同接受療程，承諾為三位女性提供「更大的術後康復公寓」，並由同一名照護人員看顧，整體安排看似非常周全。「整形手術後，她們在墨西哥當地護理兩周，一切感覺都很好。」達珍表示，但當事人返回美國後，才發現身體不適。

女子趕緊前往醫院檢查，結果讓人十分震驚，醫生發現她的一個腎臟已被取走。同行的妹妹與友人聽聞後非常害怕，也前往醫院檢查，結果發現她們的腎臟也沒了。「原本只是想做美容手術，結果卻少了一個腎。」達珍表示，分享自己顧客的經歷，是想讓更多人知道，「這個整容的地方真是太瘋狂了。」這位髮型師呼籲所有考慮出國做整形手術的女性，一定要理性思考，「我們都想讓自己看起來更漂亮，但需要做出明智的決定。 」媒體正在聯繫達珍以獲取更多細節。

新聞報導指出，赴墨西哥進行醫療或美容整形手術價格遠低於美國，這是吸引不少消費者的主要原因。在墨西哥執業的整形外科醫生William Parada表示，墨西哥整形手術費用「通常比美國低40%到70%」，價格低廉是「醫療旅遊（medical tourism）」行業最近幾年興起的原因之一。

墨西哥CMQ醫院在其網站上提供一張價格對比圖，列出美國整形手術患者在墨西哥或泰國等地可節省多少費用。根據該圖表，在某些情況下，美國人甚至可以節省高達89%的費用，即使非整形手術也是如此。CMQ稱，美國心臟瓣膜置換手術費用約為17萬美元，而墨西哥僅需2.7萬美元。

報導提及，墨西哥當地也有品質好、獲國際認證的醫院提供整形手術。但消費者需仔細辨別，如果一些整形醫生報價低得可疑，那就需及時踩煞車。「價格太低，就應該問問自己，這些風險是否值得。」一位評論者表示，她不會去價格只有一半的診所，「從根本上說，我認為一分錢一分貨。」