我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廚房噴霧油讓鏟雪更輕鬆…這些省力絕招 你知道嗎？

一洲焦點／好萊塢喜劇變悲劇、川普今晚要宣布的事

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

兩華女涉嫌在爾灣市（Irvine）多處公寓偷竊包裹，11日遭警方逮捕。爾灣警局表示，警方接獲通報後，在佩爾利塔街（Perlita）與吉塔諾街（Gitano）一帶展開行動，成功查獲多件遭竊包裹，並將嫌疑人拘留到案。

根據爾灣警局在官方社媒發布的消息，警方當天接獲有關包裹竊盜的通報後，出動無人機進行搜尋，在一處公寓郵件室附近，鎖定嫌犯所駕駛的特斯拉電動車，並從空中監控到兩女子正在取走郵件室內的包裹，隨後試圖進入另一棟公寓的郵件室行竊。警方隨即到場，將兩人拘留，並在其車輛內找到多件疑似失竊包裹。

警方公布的照片顯示，遭竊物品多為日常生活用品，包括零食、廚具、洗衣液、牙線、台燈等。警方未公布包裹的總價值，但表示被盜物品屬於多住戶。

經查，嫌疑人為26歲的范申莎（Shensha Fan，音譯）與52歲的侯芳（Fang Hou，音譯），居住在約巴林達市（Yorba Linda）。根據姓名和照片判斷，兩人皆為華人女性。目前已因入室竊盜罪遭警方逮捕。

該則貼文發布後，在爾灣警局的社媒留言區引發討論，不少網友留言肯定警方此次行動的效率，特別是對無人機在案件偵辦過程中的應用表示讚賞。

另有留言者透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對其仍涉嫌偷竊包裹感到不解。警方未對相關說法加以證實，也未回應嫌疑人作案動機。

有留言者在評論中透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對...
有留言者在評論中透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對其仍涉嫌偷竊包裹感到不解。（爾灣警局臉書）
警方公布的照片顯示，遭竊物品多為日常生活用品，包括零食、廚具、洗衣液等。（爾灣警...
警方公布的照片顯示，遭竊物品多為日常生活用品，包括零食、廚具、洗衣液等。（爾灣警局臉書）
有留言者在評論中透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對...
有留言者在評論中透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對其仍涉嫌偷竊包裹感到不解。（截圖自爾灣警局Instagram）

爾灣 無人機 特斯拉

上一則

加薪、禁塑、秘密警察、房客權利 加州新法下月上路

延伸閱讀

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進
合租屋最常為冰箱吵架 華人大媽互毆、1人被捕

合租屋最常為冰箱吵架 華人大媽互毆、1人被捕
爾灣醫療投資奏效 頂尖醫療機構紛紛進駐

爾灣醫療投資奏效 頂尖醫療機構紛紛進駐
2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕
諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢
台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16

超人氣

更多 >
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制