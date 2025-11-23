14歲少女遭肢解冷凍藏特斯拉內 R&B歌手列為嫌疑人

洛杉磯日前引起廣泛關注的14歲少女遭肢解，遺體藏在特斯拉車內案，又有新進展。（河濱縣警局）

洛杉磯 日前引起廣泛關注的14歲少女遭肢解，遺體藏在特斯拉 車內一案，距離被發現已超過兩個月，近日又有新進展。根據KTLA電視台等多家媒體報導，14歲少女赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）的頭部及軀幹屍塊在發現時，已從冷凍狀態解凍。據悉，特斯拉車主、也是知名新生代R&B歌手的D4Vd（本名David Anthony Burke），在事發多日後被警方列為本案嫌疑人。

這起案件引發社會廣泛關注。根據TMZ報導，赫南德茲的部分腐敗遺體，被發現時疑似正從冷凍狀態解凍，當時存放在這輛車的前行李箱（frunk）內。這輛特斯拉在被拖走前，停在藍雀大道（Bluebird Avenue），距離D4Vd當時租住的好萊塢山區房屋並不遠。之後，洛杉磯警局（LAPD）偵探對該租屋處執行搜查令，並扣押多項證物。警方仍在調查這輛車究竟停放了多久，但據悉，約兩周前該車已收到一張違規停車罰單 。

根據TMZ援引執法官員消息，警方正在調查兇手在肢解並處置這名少女屍體過程中，是否曾獲得他人協助。TMZ的Charles Latibeaudiere在接受KTLA訪問時表示，「我們得知，根據赫南德茲遭肢解的方式，調查人員現在相信，極有可能行兇者在對她做這些事時曾得到幫助。」

他也同時指出，調查人員也正在調查D4Vd在2025年春季，深夜前往聖塔芭芭拉縣一處偏遠地區的一次行程，因為他在那裡停留了數個小時。「我們知道調查人員正密切檢視他那趟前往聖塔芭芭拉的行程。他們相信這可能與赫南德茲最終遭遇的事情有所關聯。」

赫南德茲的遺體在她15歲生日隔天被發現，但洛杉磯縣法醫辦公室指出，她的死亡很可能在數周前就已發生。消息人士告訴TMZ，她的遺體在被發現時呈冷凍狀態且部分腐敗，這可能使法醫難以判定確切死因，推測這起死亡案件的死因「很可能被判定為未明」。不過警方消息人士告訴KABC媒體，調查人員仍在釐清她的死因究竟是謀殺，還是因藥物過量所致。

赫南德茲在2024年4月於雷克埃爾西諾（Lake Elsinore）失蹤時僅13歲。她與D4Vd之間可能存在的關係，一直是調查的重點，包括網路上流傳的多張照片顯示兩人曾一起出現、他Discord的粉絲伺服器上的舊訊息截圖顯示，他當時被傳與一名叫「Celeste」的少女交往，再加上赫南德茲的母親，也曾向調查人員透露，女兒失蹤時曾提到自己有一位名叫David的男朋友。據報導，兩人右手食指上都有相同的「Shhh」刺青，而D4Vd的朋友圈都誤以為赫南德茲已經19歲。

赫南德茲的葬禮已於10月在羅蘭岡的「天堂之后公墓與殯儀館」（Queen of Heaven Cemetery & Mortuary）舉行，家屬當時在現場將少女的棺木送往最後的安息之地。