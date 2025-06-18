因為這個「標籤」 外地人討厭加州？

加州經常成為全國批評焦點，長期被視為自由派意識形態象徵的加州州長，成為政治攻擊的工具。圖為加州州長紐森。（路透）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州經常成為全國批評焦點，尤其是來自保守派攻擊。總統川普 日前在演講中提及加州州長和洛杉磯市長時，台下觀眾噓聲一片，再次印證共和黨 多年來慣用的政治策略，川普將此策略推向更高境界：猛烈抨擊加州。而長期被視為自由派意識形態象徵的加州州長，成為政治攻擊的工具。

加州不僅是個「州」，而是一種「理念」。羅格斯大學（Rutgers Univ.）政治學教授貝克（Ross Baker）指出，加州象徵自由派價值觀，保守派將該州的高稅收、高住房成本、無家可歸者問題和環保政策視為政府過度干預的示警。但加州也面臨主民黨治理未能兌現承諾的指控。Third Way智庫德格魯特（deGruyter）表示，人們會認為該黨未能兌現包括可負擔房或高鐵等承諾，「某種程度上反映民主黨未能實現選民期望。」

身為娛樂與創新中心，加州在全球文化和經濟的重要性，包括政治等問題都被放大，人們對加州的評價可能比大多數州更強烈。共和黨戰略家坎貝爾（Mark Campbell）指出，「美國喜歡加州，但討厭加州政治，因太左傾。保守派批評該州的移民和環保政策與全國主流脫節，將其形容為混亂的典範。」

根據加州旅遊局，去年該州旅遊收入絕大部分，超過1310億美元多來自美國遊客。但加州突出的地位，也讓地方事件成為全國關注焦點，如洛杉磯目前的反移民抗議活動，被用於描繪該州治理不善。聯邦眾議員謝曼（Brad Sherman）說，人們不會去內布拉斯加州 度假，他們來這裡（加州）是為了好萊塢，但他們不一定了解洛杉磯地理位置，不知道抗議活動僅限於一小片地區，但卻不斷聽到川普說，「如果沒有國民警衛隊，這座城市會被燒毀。」

加州遭受批評由來已久。從1984年共和黨全國大會「舊金山民主黨人」言論到「舊金山價值」，保守派長期將加州視為過度自由派代表，裴洛西（Nancy Pelosi）、加州州長紐森等，更成為保守派攻擊的具體目標。共和黨議員凱利（Kevin Kiley）列出紐森任內「十大失敗政策」，參議員巴拉索（John Barrasso）指責民主黨支持非法移民和暴力抗議。

川普日前簽署法案，將推翻加州禁止或限制燃油車的努力。他指責拜登政府鼓勵這些法規。各界視為下屆競選總統的熱門人物，紐森承擔更多批評壓力，尤其是他被標籤為「舊金山自由派」。

不過，儘管遭受批評，加州仍是全球經濟和文化領頭羊，擁有全球最大的經濟體之一、充滿活力的文化，及對全美農業至關重要的生產力。在當前兩極化政治環境中，加州既是保守派箭靶，也代表著進步價值。