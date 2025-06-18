我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗團遊中突聞戰火 上海導遊：我帶過最傷心的團

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

因為這個「標籤」 外地人討厭加州？

編譯陳盈霖／即時報導
加州經常成為全國批評焦點，長期被視為自由派意識形態象徵的加州州長，成為政治攻擊的工具。圖為加州州長紐森。（路透）
加州經常成為全國批評焦點，長期被視為自由派意識形態象徵的加州州長，成為政治攻擊的工具。圖為加州州長紐森。（路透）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州經常成為全國批評焦點，尤其是來自保守派攻擊。總統川普日前在演講中提及加州州長和洛杉磯市長時，台下觀眾噓聲一片，再次印證共和黨多年來慣用的政治策略，川普將此策略推向更高境界：猛烈抨擊加州。而長期被視為自由派意識形態象徵的加州州長，成為政治攻擊的工具。

加州不僅是個「州」，而是一種「理念」。羅格斯大學（Rutgers Univ.）政治學教授貝克（Ross Baker）指出，加州象徵自由派價值觀，保守派將該州的高稅收、高住房成本、無家可歸者問題和環保政策視為政府過度干預的示警。但加州也面臨主民黨治理未能兌現承諾的指控。Third Way智庫德格魯特（deGruyter）表示，人們會認為該黨未能兌現包括可負擔房或高鐵等承諾，「某種程度上反映民主黨未能實現選民期望。」

身為娛樂與創新中心，加州在全球文化和經濟的重要性，包括政治等問題都被放大，人們對加州的評價可能比大多數州更強烈。共和黨戰略家坎貝爾（Mark Campbell）指出，「美國喜歡加州，但討厭加州政治，因太左傾。保守派批評該州的移民和環保政策與全國主流脫節，將其形容為混亂的典範。」

根據加州旅遊局，去年該州旅遊收入絕大部分，超過1310億美元多來自美國遊客。但加州突出的地位，也讓地方事件成為全國關注焦點，如洛杉磯目前的反移民抗議活動，被用於描繪該州治理不善。聯邦眾議員謝曼（Brad Sherman）說，人們不會去內布拉斯加州度假，他們來這裡（加州）是為了好萊塢，但他們不一定了解洛杉磯地理位置，不知道抗議活動僅限於一小片地區，但卻不斷聽到川普說，「如果沒有國民警衛隊，這座城市會被燒毀。」

加州遭受批評由來已久。從1984年共和黨全國大會「舊金山民主黨人」言論到「舊金山價值」，保守派長期將加州視為過度自由派代表，裴洛西（Nancy Pelosi）、加州州長紐森等，更成為保守派攻擊的具體目標。共和黨議員凱利（Kevin Kiley）列出紐森任內「十大失敗政策」，參議員巴拉索（John Barrasso）指責民主黨支持非法移民和暴力抗議。

川普日前簽署法案，將推翻加州禁止或限制燃油車的努力。他指責拜登政府鼓勵這些法規。各界視為下屆競選總統的熱門人物，紐森承擔更多批評壓力，尤其是他被標籤為「舊金山自由派」。

不過，儘管遭受批評，加州仍是全球經濟和文化領頭羊，擁有全球最大的經濟體之一、充滿活力的文化，及對全美農業至關重要的生產力。在當前兩極化政治環境中，加州既是保守派箭靶，也代表著進步價值。

內布拉斯加州 共和黨 川普

上一則

美史最大劫案／1億珠寶神秘失蹤 南加七男這樣策劃

延伸閱讀

彭博曝川普「最快這周末」打伊朗 多個聯邦機構備戰中

彭博曝川普「最快這周末」打伊朗 多個聯邦機構備戰中
川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為

川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」

普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」
美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞

美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞
美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
警方驅趕示威人群。路透社

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

2025-06-14 22:03
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59

超人氣

更多 >
中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列