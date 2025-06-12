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雖「不要國王」 但應知道「公民不服從」會讓你惹禍

編譯胡立宗／即時報導
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本周六各地將舉行「不要國王」示威活動，示威者應了解自己的權益界限。圖為舊金山的一場抗議活動。（美聯社）
本周六各地將舉行「不要國王」示威活動，示威者應了解自己的權益界限。圖為舊金山的一場抗議活動。（美聯社）

加州各地近日已經發生反制遣返移民的抗議，6月14日還有「不要國王」（No Kings）的示威。沙加緬度蜂報指出，參加抗議的人應該先知道示威守則，瞭解那些是可以的、那些是不可以的，保護自己也避免惹禍上身。

可以進行抗議活動的地方：公共場所

美國公民自由聯盟（ACLU）北加分會表示，憲法第一修正案保障集會反對的自由，也允許在公共場所表達言論與拍攝照片。

公共場所包括街道、人行道與公園，這些地方不需要許可，沿街抗議只要不妨礙交通也都可以。

但是切記，除非經過地主同意，不要進入私人土地或在其上抗議示威，因為地主可以限制私家土地上的活動，包括拍照與攝影；相對而言，如果是在自家土地上抗議，政府也無權介入，除非有危害他人之虞。

如果為了回應突發事件而辦的抗議，聯盟說，警察不能因為沒有提前申請而拒絕，也不能因為具有爭議或非主流觀念而拒絕。假設許可證（permit）需要手續費，負擔不起的人可以豁免。

抗議時能說的與能做的

ACLU北加分會表示，第一修正案與加州州憲都保障公民的言論自由，但是有其例外，包括真實威脅、誹謗、騷擾，與淫褻詆毀。同時，當示威變成暴力破壞時，警方可以介入。

另外，聯邦司法部界定，公民不服從（civil disobedience）屬於非暴力公眾行為，符合良知但不為政治所容，因為此舉意在改變法律規定與政府政策。所以加州大學、洛杉磯市警局都說，公民不服從不是憲法保障的言論自由，特別是妨礙公眾通行等情況。

如果抗議人士被警方不當對待，ACLU北加分會建議的自保方法如下：

・紀錄所有記得的細節，包括員警編號與所屬單位；

・保留目擊者的聯絡方式；

・攝影照相。

上述證據都已齊備後，就能向該管的提出申訴。

另外，遇到反示威該怎辦？ACLU北加分會，反對者當然也有表達意見的自由，但是警方應該隔開兩派人馬，並且以同樣標準處理。

至於怎樣才算是成功的抗議，聖塔克拉拉大學法學院教授羅素（Margaret Russell）指出，和平非暴力是基本的條件，因為這樣方能清楚傳達自己的主張與信念，而不會構成騷擾或威嚇。

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