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98歲華裔影星盧燕 好萊塢星光大道摘星

記者張宏/好萊塢即時報導
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98歲的好萊塢華人影星盧燕（Lisa Lu）5日在榮獲好萊塢星光大道第2811顆星。（記者張宏／攝影）
98歲的好萊塢華人影星盧燕（Lisa Lu）5日在榮獲好萊塢星光大道第2811顆星。（記者張宏／攝影）

98歲的好萊塢華人影星盧燕（Lisa Lu）5日榮獲好萊塢星光大道第2811顆星。盧燕表示，她在上世紀60年代曾拒絕在星光大道上留下自己的星星，如今年近百歲的她把這顆星星作為堅韌和毅力的證明，希望藉此鼓勵好萊塢的亞裔青年演員。

（影音來源：記者張宏）

盧燕被授予的星星與首位在星光大道摘星的亞裔女星黃柳霜毗鄰，且和她第一部主演的好萊塢電影「山路」（The Mountain Road）男主角James Stewart的星星同時揭幕。現場賓客雲集，盧燕一身中式盛裝，她的親朋好友聚集一堂，其中包括她在電影「喜福會」的合作演员溫明娜、富田譚玲（Tamlyn Tomita）、Kieu Chinh，美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的首位亞裔主席，也是電影「喜福會」的監製楊燕子（Janet Yang）等人。

盧燕表示，演藝事業是她的人生和熱愛所在，她愛所有的合作夥伴，他們激勵她一路向前。這顆星星她曾經拒絕過，但是她現在擁抱這顆星星，因為這是經年累月堅持的象徵。好萊塢曾經給女性尤其是亞裔女性角色非常單一和有限，她們只能演母親或餐廳女招待，如今終於迎來更好機會，希望年輕亞裔演員能繼續努力發聲發光。

好萊塢中韓混血演員林家珍（Awkwafina，Nora Lum）曾和盧燕合作過「摘金奇緣」，她表示，很榮幸能夠作為盧燕的搭檔、粉絲和朋友來到這裡，同時也作為一名深受她作品啟發的亞裔美國女演員。她第一次遇見盧燕是在片場化妝間，那是她拍攝的第一部電影，盧燕有一種超凡脫俗和沉著冷靜氣質，不僅是一名才華洋溢的女演員，還是一位拓荒者。早在好萊塢為亞裔女演員更豐富角色做好準備前，盧燕就扮演過或強大或複雜的角色。盧燕成功摘星對所有亞裔和亞裔女演員來說都是一種壯舉。

好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce））主席兼執行長Steve Nissen主持儀式，他表示，好萊塢商會數十年來主辦全球標誌性的授星儀式。自1960年以來，世界各地數百萬遊客參觀這座文化地標。「山路」在好萊塢電影史上留下不可磨滅印記，盧燕被中國政府授予「在世傳奇」稱號， 她是好萊塢商會星光大道評選小組2025年星光大道入選者名單裡唯一的華人，也是其中第二高齡的入圍者。

盧燕演藝生涯橫跨大半個世紀、橫跨太平洋，並涵蓋戲曲、戲劇、舞台劇、電影及電視劇等多個領域。她生於北京，早年在上海學習京劇，展現出非凡才華，1950年代移居洛杉磯，進入好萊塢電影業，主演多部好萊塢電影，且曾經獲得三次金馬獎最佳女主角。她從事電影、電視和舞台工作超過65年，也是好萊塢唯一一位能夠在美國電影藝術與科學學院（奧斯卡獎）、好萊塢外國記者協會（金球獎）、電視學院（艾美獎）和美國演員工會（SAG）四大獎項投票的人。

中韓混血的好萊塢演員林家珍（Awkwafina，Nora Lum，左）曾和盧燕合...
中韓混血的好萊塢演員林家珍（Awkwafina，Nora Lum，左）曾和盧燕合作過「摘金奇緣」。（記者張宏／攝影）
後排從左至右二分別是好萊塢商會執行長Steve Nissen、美國電影藝術與科學...
後排從左至右二分別是好萊塢商會執行長Steve Nissen、美國電影藝術與科學學院亞裔主席楊燕子、林家珍等和盧燕合影。（記者張宏／攝影）
現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
盧燕與電影「喜福會」的合作演员（後排從左至右依次是）溫明娜、Kieu Chinh...
盧燕與電影「喜福會」的合作演员（後排從左至右依次是）溫明娜、Kieu Chinh、監製楊燕子、林家珍和富田譚玲（Tamlyn Tomita）合影。（記者張宏／攝影）
盧燕一身中式盛裝和孫子孫女輩的家人合影。（記者張宏／攝影）
盧燕一身中式盛裝和孫子孫女輩的家人合影。（記者張宏／攝影）
溫明娜（右）、Kieu Chinh和盧燕（中）合影。（記者張宏／攝影）
溫明娜（右）、Kieu Chinh和盧燕（中）合影。（記者張宏／攝影）

好萊塢 亞裔演員 星光大道

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