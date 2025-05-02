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奧斯卡女星李靜開館授徒 功夫是華人進好萊塢必修課

記者張宏/天普市即時報導
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武術電影人李靜（前）教授孩子們習武。（李靜提供）
武術電影人李靜（前）教授孩子們習武。（李靜提供）

奧斯卡武打明星李靜扎根華人社區，培養華人青少年下一代學習武術，並有機會進入好萊塢。李靜與李連杰和吳彥祖師出同門，曾出演「尖峰時刻3」、「疾速追殺3」、「媽的多重宇宙」等電影，如今她在天普市成立武術學院，教習武術訓練和電影表演等。她說，功夫可謂是華人進入好萊塢的必修課，同時能讓孩子增強體魄和自信，尤其是女生學習武術，更是受益匪淺。

李靜在天普新開的全美武術之星學院（Kungfu Action Star Entertainment），有很多身穿黑色練功服的青少年，其中多數是女孩。她表示，華人社區武館不少，但是女教練相對較少，她希望補充這部分，並吸引更多女孩學武。

李靜習武多年，除收穫名聲和職涯，還有自信、堅持和韌性。武術不僅強身健體，也讓女性更加英氣。

李靜此前也曾開設武館，但因為疫情關閉，如今再度回歸。她說，開設武術學校，宗旨是立足華人社區。少兒武術、成人太極和電影表演是她的課程三大項。作為武術電影人，她會親自教孩子武術；除此之外，她擁有豐富的好萊塢電影經驗和資源，未來會邀請獲奧斯卡和艾美獎的好萊塢專業人士為孩子們授課。

李靜說，她希望將中國功夫和電影表演，都傳授給喜歡武術和電影的孩子，比如電影「花木蘭」中的小木蘭，就是她的學生。華人子弟如想在好萊塢發展，功夫是必修課；而功夫演員在訓練上，有獨特訓練體系，這是其武館獨一份的優勢。

今年年初世界日報年節展上，李靜帶著學院的孩子們來表演。她表示，希望孩子們多參與社區活動，不僅是實踐的機會，也能弘揚中華傳統文化。今年夏天她還會開設為期五周的功夫之星夏令營，全方位教授武術、體操翻騰和電影表演等課程。

曾向李靜習武的好萊塢動作演員Matt Berberi到場祝賀，他如今是演員和助理導演，曾因出演「小丑：瘋狂瘋狂」（2024 年）、「西方世界」（2016 年）和「疾速追殺 3：備戰」（2019 年）聞名。Matt Berberi表示，12歲開始接觸武術，這是充滿挑戰運動。他當年看功夫電影，對武術萌生興趣，因此向李靜學習，沒想到最終成為好萊塢演員，可以為「疾速追殺 3：備戰」等好萊塢大片做動作設計。如今他依然保持習武者的習慣，每次練功數小時。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、前洛縣縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）夫婦等到場祝賀。和李靜少年相識，同門一起學習武術的中國演員吳京和吳彥祖，都發來祝賀視頻；他們都提到，30多年前一起習武時都是少年，如今很高興看到李靜參演多部好萊塢電影並且祝賀她開設武館。

李靜9歲進入北京武術隊，與李連杰師出同門，曾蟬聯1991年至1997年中國全國武術比賽多項冠軍。1998年來美後，連續四年獲得美國武術比賽總冠軍和國際太極比賽冠軍，她同時成為柏克萊加大（UC Berkeley）學生武術教頭，帶出全美大學人數最多的中國武術俱樂部。她參與好萊塢多部大片拍攝，也成為好萊塢電影演員的武術教練。

李靜事業履歷非常豐富。（記者張宏／攝影）
李靜事業履歷非常豐富。（記者張宏／攝影）
李靜（右二）和到場來賓們合影。（李靜提供）
李靜（右二）和到場來賓們合影。（李靜提供）
好萊塢演員Russell王（左）和李靜合影。（記者張宏／攝影）
好萊塢演員Russell王（左）和李靜合影。（記者張宏／攝影）
女性學習武術可培養英氣。（記者張宏／攝影）
女性學習武術可培養英氣。（記者張宏／攝影）
李靜事業履歷非常豐富。（記者張宏／攝影）
李靜事業履歷非常豐富。（記者張宏／攝影）
曾和李靜習武的好萊塢動作演員Matt Berberi到場祝賀。（記者張宏／攝影）
曾和李靜習武的好萊塢動作演員Matt Berberi到場祝賀。（記者張宏／攝影）

好萊塢 華人 李連杰

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