洛台僑「柬埔寨城」年節遊行 訴求加入世界衛生組織

洛杉磯台灣僑團參加「柬埔寨城」新年遊行，手持標語橫幅，傳遞台灣參與國際組織的聲音。（潘意玲提供）

位於洛杉磯 縣長堤 市的「柬埔寨城」（Cambodia Town）6日舉行年度遊行，吸引上萬民眾到場觀賞。來自南加州 各地的多個台灣僑團盛裝參與，以泰雅族傳統服飾、鮮明口號展現台灣文化特色，沿途高喊「Happy New Year! Taiwan Number One!」，成為全場注目焦點，充分展現台灣社群的凝聚力與國際能見度。

遊行現場鑼鼓喧天、彩旗飄揚，洋溢濃厚節慶氛圍。台灣僑民的熱情參與，不僅獲得現場觀眾熱烈掌聲與喝采，更吸引眾多民眾主動上前合影，展現對台灣的友好與肯定。洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍與副主任陳品妤也到場，與僑界人士一同手持標語，沿街同行，為台灣發聲。此次集體亮相，不僅提升台灣國際形象，更突顯民主台灣在多元文化社會中的活力與存在感。

召集人溫玉玲表示，台灣與「柬埔寨城」同屬亞洲文化圈，人民情感深厚，透過參與當地新年慶典，不僅傳遞對柬埔寨社群的新年祝福，也期望讓更多不同族裔了解並支持台灣。「我們今天以笑容與行動傳遞心聲：台灣願與世界同行，也有能力貢獻世界。」總幹事潘意玲指出，台灣應加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA），不僅是保障台灣人民健康福祉，更是強化全球防疫體系的重要一環。