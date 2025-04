加州華裔大法官劉弘威獲選美國政治與社會科學院院士

加州最高法院大法官劉弘威獲選為美國政治與社會科學學院院士,並榮獲2025年「威金斯獎學者」榮譽,肯定其在公共政策與社會正義領域的卓越貢獻。(加州法院新聞網截圖)

據加州法院新聞網(California Courts Newsroom)報導,加州最高法院大法官 劉弘威(Goodwin H. Liu)將於今秋獲頒美國政治與社會科學學院(American Academy of Political and Social Science, AAPSS)院士榮銜,並被授予2025年「威金斯獎學者」(Roger Wilkins Fellow)榮譽,以表彰其在社會科學、公共政策與公共論述領域的傑出貢獻。

劉弘威對此表示,能獲選AAPSS院士並獲得以Roger Wilkins命名的榮譽,深感謙卑。Roger是一位傑出的律師、歷史學家、記者與公民領袖,自己在職涯初期曾有幸結識對方,並深受其榜樣啟發,投身民權、公共服務與社會正義事業。

劉弘威自2011年起擔任加州最高法院大法官,並曾於柏克萊加州大學 法學院任教,歷任教授與副院長。專精於憲法、教育法與法律多元化議題,目前以訪問教授身分在全美多所學府授課。

他同時是美國藝術與科學學院(American Academy of Arts and Sciences)、美國法律研究所(American Law Institute)及美國哲學學會(American Philosophical Society)院士,並於2023年當選美國藝術與科學學院董事會主席。現任美國法律研究所理事、歐文基金會(James Irvine Foundation)董事,並擔任耶魯大學 校務諮詢委員會主席。

劉弘威為台灣移民之子,在加州沙加緬度(Sacramento)成長,於當地公立學校接受教育。他先後於史丹福大學取得生物學學士學位,獲頒羅德獎學金後赴英國牛津大學攻讀哲學與生理學碩士,隨後於耶魯大學獲法學博士學位。畢業後,劉弘威曾在美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit)擔任塔特爾(David Tatel)法官助理,亦曾於聯邦最高法院擔任已故大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)助理。