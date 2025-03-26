洛市男雜貨店性騷 跟蹤少婦襲胸老婦

洛杉磯一名男子（左）涉嫌在雜貨店性騷擾女子並襲胸年長婦女後逃逸，警方公布監視畫面，呼籲民眾指認。（取材自abc7電視台）

據abc7電視台報導，洛杉磯 一名男子涉嫌於去年8月在一家雜貨店內尾隨性騷擾 一名女子，離開時又襲擊另一年長婦女胸部，隨後駕車逃逸。警方公布監視器畫面，懷疑還有其他受害者，呼籲民眾提供線索，協助逮捕嫌犯歸案。

來源：取材abc7；後製：記者張庭瑜

洛杉磯警察局指出，案發地點位於南佛蒙特大道（South Vermont Avenue）2600街區。一名32歲女子當時在雜貨店內購物，該男子尾隨女子穿越賣場，趁其不備從背後伸手「不當觸摸」。事後，男子走出商店，在門口又出手襲擊一名年長婦女的胸部，隨即駕駛白色雙門轎車逃離現場。警方表示，該車具有黑色引擎蓋與後擾流板，並公布數張監視器拍攝的嫌犯照片，畫面顯示男子年約30歲，身穿背後印有「Wake & Bake」字樣的酒紅色上衣，配戴黑框眼鏡。

西南分局（Southwest Division）性侵犯調查員史米（Robert Smey）表示，可能還有其他受害者，呼籲知情民眾協助調查，並指出：「洛杉磯的居民、我們的朋友與家人，不應遭受此等暴行。我鼓勵任何掌握嫌犯身分訊息的人勇敢挺身而出。」

警方呼籲有線索的民眾，可聯絡洛杉磯警局西南分局性侵犯調查員，電話：323-290-2976。如欲匿名通報，可撥打洛杉磯地區犯罪制止熱線1-800-222-TIPS（800-222-8477），或網站：www.lacrimestoppers.org。