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川普解散教育部 亞裔領袖洛杉磯教育界反對災難性決策

記者丁曙／即時報導
總統川普（左）20日簽署行政令，指示教育部長麥克馬洪（右）在法律允許的範圍內盡可能解散該機構。（美聯社）
總統川普（左）20日簽署行政令，指示教育部長麥克馬洪（右）在法律允許的範圍內盡可能解散該機構。（美聯社）

美聯社消息，川普總統20日簽署行政命令，關閉美國教育部以履行其競選承諾。但亞裔領袖和加州教育界群起抗爭，抵制該項對弱勢孩童具有災難性影響的決定。

川普指示教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）「在法律允許的最大範圍內」關閉教育部。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，目標是縮小該機構規模，但仍能管理「關鍵職能」。該部門將繼續執行民權法、發放學生貸款和佩爾助學金等職能。

但是，亞太裔領袖和加州教育官員拍案而起，紛紛譴責川普關閉教育部的決定。

國會眾議員趙美心指出，教育是國家成功的基礎，取消教育部意味著班級規模更大、資源更少、機會更小，這些都是為讓川普可以給他的億萬富翁朋友減稅。教育部為學校和學區提供資金、提供大學學生貸款並支持殘疾學生。削減開支將直接影響學生、教師和家長。趙美心舉例，在她的加州第28國會議員選區，有128所公立學校和特許學校為8萬5613名兒童提供服務，其中1萬1044名兒童生活在貧困中，1500名兒童無家可歸。然而，川普寧願把納稅人的錢給他的億萬富翁朋友，也不願投資這些孩子。她希望知道納稅人的錢用在哪？她警告，解散教育部是違憲的，眾議院民主黨必將反擊。

國會亞太裔美議員團（CAPAC）主席孟昭文和教育組長高野（Takano）發表聯合聲明表示，教育部的核心使命，是確保每個孩子都能接受優質教育。川普關閉這個重要機構，將使數百萬家庭無法實現美國夢，並使全國兒童的未來黯淡。「我們清楚知道誰會受到這一災難性決策影響：生活在貧困或農村地區、依賴低成本或免費學校午餐的孩子，需要特殊教育的殘疾學生，以及依靠佩爾助學金上大學或從事手藝的年輕人」。

全美學生最多的洛杉磯縣教育局局長Debra Duardo博士表示，「我對川普解散教育部的行政命令深感擔憂。這項決定威脅數十年來公正教育的進步，特別是對弱勢學生。教育部確保為殘疾學生、低收入兒童和無家可歸者提供關鍵的保護和支持。取消這個聯邦部門，將會擾亂基本服務、增加差距並使學生面臨更大的受歧視風險。」

她強調，教育是繁榮的民主和公平社會的基石。確保每個孩子都能接受優質教育和成功所需的支持，是各級政府的共同責任。解散教育部，會破壞這項基本原則並威脅無數學生的未來。她敦促國會認識到這一行動的嚴重性並反對任何解散教育部的措施。此外，「我還敦促立法者、教育工作者、家長和社區成員團結起來，保護所有學生的權利和機會。我們必須維護教育公平的體制，繼續倡導滿足每個孩子需求的教育體系。不要否認已經取得的進步，而是要重申為所有人提供包容和公平的教育體系的承諾。」

20日上午民眾聚會，抗議川普將關閉聯邦教育部。（美聯社）
20日上午民眾聚會，抗議川普將關閉聯邦教育部。（美聯社）
國會眾議員趙美心在臉書貼出她和孩子們在一起的圖片，支持教育部照護弱勢兒童。（趙美...
國會眾議員趙美心在臉書貼出她和孩子們在一起的圖片，支持教育部照護弱勢兒童。（趙美心臉書）

教育部 川普 加州

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