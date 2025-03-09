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驚悚…洛城憤怒顧客駕車直闖車行 8人受傷2人情況危急

洛杉磯訊
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店內現場一片狼藉，地上全是破碎的玻璃。（KTLA5）
店內現場一片狼藉，地上全是破碎的玻璃。（KTLA5）

洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）日前發生驚悚一幕，有憤怒的顧客開車衝進CarMax二手車門店，造成店內包括顧客、員工在內共八人受傷，其中兩人情況危急。這名肇事者已被逮捕。他為何有如此瘋狂舉動，案件仍在調查中。

(IG@33MIGZ/記者邵敏後製)

據KTLA 5電視台報導，事件發生在8日下午2時左右，地點位英格伍市La Cienega Boulevard 8600號街區的CarMax二手車行。警方2時3分接到報警電話，有顧客蓄意駕車撞擊這家汽車經銷店。現場視頻顯示，這部汽車從一扇門倒車衝進店內，並在室內急速調轉方向，之後從另一扇門直接衝出去。店內人員驚慌呼救，現場一片狼藉，地上全是破碎玻璃。

CarMax指出，案發前，這名肇事司機曾在店內進行車輛評估。警方調查證實，該顧客離開門店大樓返回自己的車內，之後開車衝進這家經銷店，造成數名員工和其他顧客受傷。

肇事司機作案後試圖逃跑，但警方很快在附近將其逮捕。當局尚未公布嫌疑人身分、以及作案動機等細節。洛縣消防局表示，這起事件曾被誤報為槍擊案，警消人員2時10分左右到達現場時，呼叫類型升級為「車輛撞入建築物」，並要求提供更多資源。消防局指出，八名傷者中有兩人傷勢嚴重，被送往醫院搶救，其他人受輕傷，均在現場接受治療。警局表示，截至當天下午5時45分，受傷人員情況穩定。

CarMax 8日晚在聲明中表示，感謝當局對這一可怕事件的迅速反應，由於調查仍在進行中，如有任何問題，請立即向當局提出。「員工、社區和顧客的安全，是CarMax的首要任務，我們對這一事件深感悲痛，並向所有受影響的人表示慰問。」CarMax表示，公司正在制定後續行動方案，並與有關部門合作進行調查。

憤怒的顧客開車衝進CarMax二手車經銷門店。（KTLA5）
憤怒的顧客開車衝進CarMax二手車經銷門店。（KTLA5）

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