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亞裔接掌洛縣植物園 出任首席執行長

洛杉磯訊
亞裔女吳洙獲任洛杉磯縣植物園首席執行長，將領導這座年吸引55萬遊客、佔地127英畝的自然寶地。圖為遊客在植物園。（本報檔案照）
亞裔女吳洙獲任洛杉磯縣植物園首席執行長，將領導這座年吸引55萬遊客、佔地127英畝的自然寶地。圖為遊客在植物園。（本報檔案照）

洛杉磯植物園基金會（The Los Angeles Arboretum Foundation）與洛杉磯縣公園休閒局（LA County Department of Parks and Recreation）6日聯合宣布，任命吳洙（Su Oh，音譯）為洛杉磯縣植物園暨植物研究所（LA County Arboretum and Botanic Garden）首席執行長，同時兼任洛杉磯植物園基金會CEO

吳洙擁有超過30年藝術、文化和娛樂的從業經驗，曾在洛杉磯縣自然歷史博物館（NHMLAC）和錄音學院擔任要職，在社區計畫管理、爭取大型捐款及實施戰略規畫方面表現優異。洛杉磯植物園基金會董事會主席拉米雷斯（Annette Castro Ramirez）表示，經過全國性的人才搜尋，基金會確信吳洙將進一步提升植物園，並強化與洛杉磯縣的公私合作關係。她同時感謝過去6個月擔任臨時CEO的林賽（Tim Lindsay）。

洛杉磯縣公園休閒局主任岡薩雷斯（Norma E. García-González）指出，植物園每年吸引逾55萬訪客，是洛杉磯縣公園系統的重要資產之一，為來自不同經濟、文化背景的家庭，提供探索127英畝植物與文化歷史的機會。她表示，吳洙在洛杉磯社區組織的豐富經驗，有助植物園擴大對學童、家庭及訪客的服務範圍。

作為土生土長的洛杉磯人，吳洙擁有聖地牙哥加大社會學學士學位及班克街教育學院（Bank Street College of Education）的博物館教育與領導力碩士學位。她表示，植物園承載著她家人多次造訪的珍貴回憶，能夠監督這座植物園的發展深感榮幸。

吳洙說，植物園作為聖蓋博山脈附近重要綠地，不僅維護生物多樣性，還提供健康與福祉效益，並連結人與自然。未來，她期待與員工、志工及社區夥伴合作，拓展植物園在自然教育、氣候適應力及生態管理方面的領導地位。

植物園 洛杉磯 CEO

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