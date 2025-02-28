洛縣慶蛇年肯定亞裔貢獻 本報溝通橋樑獲頒獎狀

世界日報是本次表彰中唯一獲獎的華人機構，本報代表與蘇麗絲合影留念。（右起）李黛兒、蘇麗絲、高梓原、劉子為。（主辦方提供）

洛杉磯 縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）2月28日舉辦農曆蛇年慶祝會，向亞太裔美國人（AAPI）的傑出貢獻者致敬。在表彰名單中，世界日報 成為唯一獲獎的華人 企業，肯定其近半世紀對華語社區的服務與貢獻。活動現場熱鬧非凡，民選官員、社區領袖與各界嘉賓齊聚一堂，共同為洛杉磯縣的未來發展注入更多力量。

活動以精彩的民樂演奏拉開帷幕，蘇麗絲致詞表示，蛇年象徵智慧、韌性與力量，而這些特質正在引領社區發展。農曆新年不僅是傳承文化的時刻，也是一個表彰社區領袖及組織的機會，感謝他們為促進包容與發展所作的努力。她特別提到，AAPI社群在洛杉磯縣發揮著重要作用，他們的貢獻豐富了當地的多元文化，並推動著社會進步。

本次表彰中，世界日報是唯一獲獎的華人機構。蘇麗絲讚揚世界日報自1976年創刊以來，為華人社區提供準確、即時的信息，尤其在近期的野火危機中，發揮了關鍵的新聞傳播作用，確保華語社群能夠及時獲得撤離命令、安全措施及災後援助等重要資訊。

世界日報洛杉磯社副總經理高梓原領獎時表示，世界日報服務北美華語社區49年，提供準確、即時和實用的新聞資訊，並透過線下社區活動加強聯繫。他強調，世界日報一直以來扮演著橋樑的角色，連接華人與家鄉、華人社群內部及華人與主流社會。未來，世界日報將持續致力於新聞報導，繼續以多元的方式服務華語社區。

活動主持人、ABC7新聞主播Denise Dador表示，蛇象徵智慧與重生，鼓勵人們反思過去、擁抱變化，就像社區在野火災害後展現出的韌性與團結一樣。她強調，無論是個人成長還是社區重建，團結與互助都是不可或缺的力量。