洛杉磯母女開車遭路怒 瘋狂女鐵錘砸玻璃
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洛杉磯博覽會公園（Exposition Park）附近17日發生一起嚴重路怒（road rage）暴力事件。一名女子駕駛無車牌白色休旅車，蓄意攔截一輛載有母女的汽車，隨後持鐵錘砸毀擋風玻璃，整個過程遭行車紀錄器拍下。警方目前將此案列為一般毀損案處理，惹來爭議。
視頻來源：ABC7，記者張庭瑜╱後製
事發於當日下午1時30分，地點位於丹克大道（Denker Avenue）39街（39th Street）與羅蘭柯蒂斯廣場（Roland Curtis Place）之間。受害人岡薩雷斯（Jennifer Gonzalez）載著女兒前往電影院途中，突然遭到該車攔截。而根據岡薩雷斯提供的行車紀錄器畫面，該白色休旅車在狹窄街道上多次違規超車，最後逆向強行超越後，突然橫在她的車前。畫面顯示，涉案女子下車後立即取物，岡薩雷斯當時擔心對方持槍，所幸只是鐵錘，然而對方隨即朝車輛擋風玻璃猛砸。
「她下車時的表情就像是要傷害人」，岡薩雷斯表示，「我知道一定會受傷，但不想讓孩子看到這種場面。」岡薩雷斯的女兒當時也用手機拍下攻擊過程。女子揮舞鐵錘多次砸車後，立即駕車逃逸。洛杉磯警方目前僅將本案列為故意毀損，並要求岡薩雷斯透過網路報案。對此，岡薩雷斯批評警方輕忽嚴重暴力行為，強調涉案女子顯然具有攻擊意圖，應以更嚴重罪名偵辦，而非單純毀損案處理。警方呼籲目擊者提供線索，以協助調查該名白色休旅車女駕駛。相關影像已交由警方進一步分析。
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