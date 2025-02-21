洛杉磯母女開車遭路怒 瘋狂女鐵錘砸玻璃

洛杉磯博覽會公園區17日發生路怒暴力事件，一名駕駛無車牌白色休旅車的女子攔截並持鐵錘砸碎載有母女的轎車擋風玻璃後逃逸，所幸無人受傷。（abc7電視台）

洛杉磯 博覽會公園（Exposition Park）附近17日發生一起嚴重路怒（road rage）暴力事件。一名女子駕駛無車牌白色休旅 車，蓄意攔截一輛載有母女的汽車，隨後持鐵錘砸毀擋風玻璃，整個過程遭行車紀錄器拍下。警方目前將此案列為一般毀損案處理，惹來爭議。

視頻來源：ABC7，記者張庭瑜╱後製

事發於當日下午1時30分，地點位於丹克大道（Denker Avenue）39街（39th Street）與羅蘭柯蒂斯廣場（Roland Curtis Place）之間。受害人岡薩雷斯（Jennifer Gonzalez）載著女兒前往電影院 途中，突然遭到該車攔截。而根據岡薩雷斯提供的行車紀錄器畫面，該白色休旅車在狹窄街道上多次違規超車，最後逆向強行超越後，突然橫在她的車前。畫面顯示，涉案女子下車後立即取物，岡薩雷斯當時擔心對方持槍，所幸只是鐵錘，然而對方隨即朝車輛擋風玻璃猛砸。