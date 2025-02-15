黃海倫獲任洛縣法官 比翼雙飛美國首對華人法官夫婦

黃海倫和楊振威夫婦及他們的兩個孩子。（黃海倫提供）

南加 華人律師黃海倫（Helen Yang）本月14日被州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官（Superior Court Judge in Los Angeles County），這項任命將使她和夫婿楊振威（Jerry C. Yang）成為美國第一對同時擔任法官的華人夫婦。此外，黃海倫還是千禧年南加州台美親善小姐。

黃海倫 (Helen Yang) 早年從常春藤大學康乃爾法學院（Cornell Law School）取得法學博士學位。在獲任法官之前，黃海倫的大部分職業生涯是在翰宇國際法律事務所（Squire Patton Boggs）擔任律師。

楊振威（Jerry C. Yang）於2022年8月被加州州長紐森任命為河濱縣（Riverside County）高等法院法官，同月26日宣誓就任，成為河濱縣高院首位華裔法官。

黃海倫表示，雖然剛獲州長任命，尚未宣誓就職，但她相信，自己和楊振威將成為美國第一對同時擔任法官的華人夫婦，這實在是太好了，可以比翼雙飛。不過，她們也有些許不同，黃海倫說，她自認為是台裔美國人，而楊振威則自認為是華裔美國人。

相逢自是有緣。黃海倫和楊振威都是洛杉磯加州大學 （UCLA）校友。當年黃海倫在UCLA主修政治學和傳播學雙學位，師從曾任該校中國研究中心名譽主任鮑姆（Richard Baum）教授。而楊振威則於2005年自洛杉磯加大 （UCLA）法學院畢業，取得法學博士學位。此後在洛杉磯、河濱及橙縣高等法院處理民事案，後來進入聯邦檢察長辦公室擔任檢察官。2016至2020年擔任河濱縣檢察官辦公室副主任直至主任。

黃海倫自豪地表示，自己還是千禧年（2000 年）南加州第一位美國台灣小姐，她從十幾歲起就開始參與並和台美人社區保持聯繫。早在高中時期參加了由台美公民聯盟（Taiwanese American Citizens League，TACL）主辦的領導力訓練營，在國會女議員 Lucille Roybal-Allard 辦公室實習，後來還擔任了TACL政治實習計畫的主管。

黃海倫出生在南加州蒙地貝婁（Montebello），在蒙特利公園市（Monterey Park）長大，以及在蒙地貝婁聯合學區公立學校上學，完成了從小學到高中的教育。